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藝術比賽頒給3位獲獎者像平局 國會議員艾許調侃16區選情重新計票

記者徐蓓蓓／洛斯阿圖報導
現任16區國會議員艾許現身為2024年國會藝術比賽的獲獎者頒獎。（記者徐蓓蓓/攝影）
現任16區國會議員艾許現身為2024年國會藝術比賽的獲獎者頒獎。（記者徐蓓蓓/攝影）

現任16區國會議員艾許（Anna Eshoo)24日現身洛斯阿圖社區中心，為2024年國會藝術比賽的獲獎者頒獎。16區國會議員選舉的兩位候選人，加州眾議員羅達倫（Evan Low）和聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）都送來賀狀。頒發三等獎時，艾許提到有三位獲獎者，形成了一個「平局。」這一帶有調侃16區選舉陷入重新計票的談話，引來現場觀眾會心的微笑。

每年春天，國會學院（Congressional Institute)都會贊助一場全國性的高中視覺藝術比賽，來認可和鼓勵每一個國會選區的藝術人才。從1982年開始，已經有超過65萬高中生參加過這項賽事。學生們向自己選區的國會議員辦公室提交參賽作品，由當地藝術家組成的評審團選出獲獎作品。優勝者可以得到地區的嘉獎，還可以參加在華府舉行的頒獎典禮。所有獲獎作品會在國會山展覽一年。本次比賽有來自16選區的20所高中的43位選手參賽。

艾許說：「自我表達發生在全世界的民主社會中。在世界上有些地方，是壓制、反對和懲罰人們進行自我表達的。你們的藝術作品是我們民主的證明。希望你們往後餘生都記住，這樣的自我表達是民主的禮物。」

艾許還提到，除去這次的藝術比賽之外，只還有一項得到國會支持的比賽，就是「國會手機應用比賽。」她驕傲地宣布自己就是這一比賽的發起者，因為她認為增加對科學技術的興趣非常重要。

本次比賽的評審表示被參賽作品的美和思考所深深打動，認可目前年輕的世代在創新方面承受著深重的壓力。認為各種社交媒體上的網紅和一鍵生成的人工智慧技術，讓人們害怕用自己的雙手去觸碰真實的世界。而所有參加這項比賽的人都已經向人們展示該如何把我們的雙手長回來。「世界需要你們，不要讓任何人阻止你們前進。」

來自薩拉托加高中的Jena Lew和她的畫作「一起（Together)」。（記者...
來自薩拉托加高中的Jena Lew和她的畫作「一起（Together)」。（記者徐蓓蓓/攝影）

來自薩拉托加高中二年級的參賽者Jena Lew表示，自己創作的彩鉛作品表現了不同族裔背景的人在社區中的聯結以及薩拉托加地區美好的自然。她從歲就開始畫畫，現在畫畫已經成為她生活日常的一部分，並且打算一直繼續下去。

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