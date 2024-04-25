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谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

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谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

記者徐蓓蓓／巴洛阿圖報導
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌母公司字母公司（Alphabet）的一位高管日前出售了位於巴洛阿圖市的兩處房產，交易價格超過3500萬。和五年前購入價比較，「所賺」不多。

波拉特（Ruth Porat)從2015年開始就是字母公司和谷歌的財務長。根據聖他克拉拉縣登記處的紀錄，她和丈夫3月份通過代理出售了位於老巴洛阿圖街區Cowper Street的兩棟相鄰的住宅。

其中位於1950 Cowper Street的住宅售價3075萬，1928 Cowper Street的住宅售價453萬。波拉特和丈夫是在2019年以3000萬的價格購入1950 Cowper Street的這處住宅的。然後在2021年又花了440萬購入1928 Cowper Street這處住宅。

其中1950 Cowper Street的住宅，是從矽谷已故傳奇地產商阿里拉加（John Arrillaga)手中購得。阿里拉加從上世紀60年代開始在如今矽谷一帶收購農田，改建成辦公樓，伴隨著矽谷的迅速發展，積累了大量的財富。

1950 Cowper Street的這處獨立房屋建於1932年，建築面積4721平方呎，佔地0.81畝，帶有游泳池和壁爐。目前該建築位於巴羅拉圖歷史建築名錄之中。1928 Cowper Street的房屋建於1935年，建築面積1913平方呎，占地面積10019平方呎。

據悉兩處住宅均為已故建築師克拉克（Birge Clark)所設計。克拉克設計了巴洛阿圖和史丹福大學一代大量的建築。

一位叫做Christine Wade的買家代表Redtail Trust信託購買了1950 Cowper Street的這處住宅。1928 Cowper Street也是被這位買家買走，但代表的是Evergreen Trust。

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