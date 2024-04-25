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YouTube前CEO之子猝逝 警：用藥過量致死

編譯林思牧╱綜合報導
馬可•崔波2月間在柏加大克拉克柯校園區的宿舍被發現不省人事。 (谷歌地圖)
馬可•崔波2月間在柏加大克拉克柯校園區的宿舍被發現不省人事。 (谷歌地圖)

今年2月13日，柏克萊加大一名19歲大一新生死於宿舍中。由於他的母親是名聲響亮的高科技主管，這條新聞越發震撼。官方的驗屍報告於4月23日出爐，給他的死因做出正式結論。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這位不幸英年早逝的數學系學子名叫馬可•崔波(Marco Troper)。出事那天下午4時23分，有人發現他在克拉克柯校園區(Clark Kerr Campus)的宿舍房間中不省人事，柏克萊加大的消防員企圖給他施救，但沒能挽回一條命。他的祖母艾絲特•沃哲希奇(Esther Wojcicki)次日在社群媒體上宣告了他的死訊。

馬可的母親是視頻串流巨擘YouTube的前執行長蘇珊•沃哲希奇(Susan Wojcicki)，去年才辭去CEO的高階職位。YouTube是谷歌(Google)旗下的企業，蘇珊沃哲希奇前後在谷歌任職25年。

阿拉米達縣警局23日宣告驗屍結果，馬可是因為「急性聯合藥物毒性」(acute combined drug toxicity)死亡。加林鐸警官(Sgt. Victor Galindo)告訴紀事報，警方還在繼續探究馬可的死亡相關情況。這件命案沒有他殺的嫌疑，但加林鐸沒有說明是哪些藥物造成馬可死亡。

馬可死後，他的祖母告訴巴洛阿圖每日郵報(Palo Alto Daily Post)，家人相信馬可是意外用藥過量死亡。她藉機提醒青少年，今日的毒品與昔日的毒品已大不相同。現在很多毒品裡含有芬太尼(fentanyl)，而且極少量的芬太尼就可以致人於死。

柏克萊加大 毒品 谷歌

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