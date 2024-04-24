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「我們準備好面對開除」柏加大學生紮營 抗議以哈衝突

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊加大23日爆發抗議。一批支持巴勒斯坦的學生在校內搭建帳篷，準備長期抗爭。（記者劉先進／攝影）
柏克萊加大23日爆發抗議。一批支持巴勒斯坦的學生在校內搭建帳篷，準備長期抗爭。（記者劉先進／攝影）

繼哥倫比亞大學、耶魯大學等發生抗議以哈戰爭後，全美自由派重鎮柏克萊加大學生23日也爆發抗議。一批支持巴勒斯坦的柏克萊加大學生，在校內以言論自由運動領袖薩維奧（Mario Savio）命名的階梯前搭建50個帳篷，呼籲以色列、哈瑪斯衝突停火，希望學校停止對加薩巴勒斯坦種族受難的沉默，從涉及戰爭的公司中撤資，抵制以色列學術機構。

柏克萊加大法學院大三學生、巴勒斯坦正義學生組織聯席主席阿法內赫（Malak Afaneh）23日表示，這是加州，也是加大系統首個發起抗議的學校。「我們已經準備好面對停學、開除、逮捕，我們會繼續留在這裡，直到學校撤資。」

抗議學生領袖阿法內赫說，已經準備好面對停學、開除、逮捕。（記者劉先進／攝影）
抗議學生領袖阿法內赫說，已經準備好面對停學、開除、逮捕。（記者劉先進／攝影）

柏克萊加大發言人馬格洛夫（Dan Mogulof）表示，本學期還剩三周，學校會優先考慮學生的學業利益。學校將採取必要措施，確保抗議活動不會擾亂學校的正常運作。並表示，沒有計畫改變大學的投資政策和做法。

23日上午11時許，在柏克萊加大史布勞爾大樓（Sproul Hall）門口的薩維奧階梯前，50個帳篷依次排開，旁邊還懸掛著巴勒斯坦旗幟。有學生在坐在地上完成功課。學生們還在地標建築薩瑟門（Sather Gate）樹立海報，寫上遇難者名字，聲稱加大雙手沾滿鮮血。有幼稚園小學生，也跟著老師走到台階前，高喊口號，「趕快停火！我們不會袖手旁觀，會抗議到底。」

阿法內赫說，他們受到哥倫比亞大學生抗議活動的鼓舞，決定聲援巴勒斯坦人民。

學生們還在地標建築薩瑟門樹立海報，寫上遇難者名字，以示抗議。（記者劉先進／攝影）
學生們還在地標建築薩瑟門樹立海報，寫上遇難者名字，以示抗議。（記者劉先進／攝影）

學生們提出四大訴求。首先，希望學校停止沉默，承認以色列對加薩的攻擊，是種族滅絕。其次，撤銷對捲入戰爭的公司的財政支持。加州大學已將超過20億的學費投入到與武器軍火製造商的合同中，其中包括洛克希德-馬丁 (Lockheed Martin)、波音等公司，大學理應撤資。三是學術抵制，希望學校切斷與支持種族滅絕的以色列機構的所有聯繫。第四，他們要求為巴勒斯坦、阿拉伯和穆斯林學生提供更好的保護。

阿法內赫說，目前沒有收到校方任何回應，並做好應對事態升級的準備。

柏克萊加大 巴勒斯坦 以色列

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