我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

中國載人太空船神舟18號25日發射 三太空人亮相

金山空置寫字樓一折甩賣 650萬成交

記者王子涵／舊金山報導
位於市場街995號夾第六街這棟16層的辦公樓僅以650萬元成交，對比疫情前總價下降90%。（取自谷歌街景）
位於市場街995號夾第六街這棟16層的辦公樓僅以650萬元成交，對比疫情前總價下降90%。（取自谷歌街景）

位於舊金山中市場區（Mid-Market）的一處空置辦公樓，近期以疫情前價值10%的超低價出售。

大樓位於市場街995號夾第六街的交通路口，共16層樓，根據18日的交易記錄，大樓僅以650萬元成交，相當於每平方呎72元。根據紀錄，大樓在2016年最近的一次交易紀錄中，是以6200萬元的總價格出售，總價值下降90%。

大樓的前業主為Bridgeton控股公司，在去年拖欠了4500萬元的物業費。根據公開交易紀錄，大樓的新業主是總部位於佛羅里達州的房地產投資公司LNR Partners持有。

LNR公司作為指定的特別服務商，在過去8個月一直監督該大廈不良的貸款記錄，在過去的8個月中也一直管理著該大樓的物業。最終，大樓在公開拍賣會上售出。

消息人士指出，前業主試圖回購大廈以避免被公開拍賣，並嘗試以新的貸款方案和較低的成本繼續控製大樓。此前，位於舊金山Sansome街115號的大樓也是以相同的方式，在收到市場的報價後，業主成功以低於面值的折扣償還債務。但前業主的努力並未能與債主達成協議。

「問題的部分原因在於，貸款人和業主根本不知道這些資產現在的價值。」消息人士指出，「衡量一棟建築當前價值的最佳方法就是將其出售」。

據估計，舊金山辦公樓的空置率在疫情大流行的四年後達到36.6%，目前寫字樓的交易機會正在增多。一名地產經紀人表示，該市幾乎所有的寫字樓都在「出售」。

舊金山紀事報指出，儘管市場對於辦公樓的需求減弱迫使一些投資者退卻，但那些擁有耐心的本地買家，那些不指望迅速獲得投資回報的人們正在入局。在過去的一年里，一些曾經價值不菲的辦公樓以低於疫情前50%至75%的折扣價，賣給了當地的私人投資者和家族辦公室。

雖然許多辦公樓因長期空置和債務到期而易主，但這並不意味著投資者不再押注舊金山的商業地產。儘管Bridgeton公司失去了位於市場區的一棟大樓，但他們在近期剛剛購入SoMa區Townsend街410號房產，這棟佔地7萬8000平方呎的辦公樓將成為創業公司的基地。

一名從業者表示，當地產公司能夠以更低的價格購買新的資產，並以更低的價格達成新的交易，那麼就沒有必要再為無法盈利的大樓繼續提供服務了。Bridgeton控股公司就是如此。

投資 舊金山 貸款

上一則

凱瑟醫院急推AI技術？醫護工遊行抗議

下一則

布里德啟動慈善籌款 養大熊貓不花納稅人的錢

延伸閱讀

布里德市長啟動籌款 養大熊貓不花納稅人的錢

布里德市長啟動籌款 養大熊貓不花納稅人的錢
舊金山空置寫字樓 一折甩賣

舊金山空置寫字樓 一折甩賣
金山著名纜車乘客 比疫情前大幅衰退

金山著名纜車乘客 比疫情前大幅衰退
初創村辦公樓售價 不到疫前1/3

初創村辦公樓售價 不到疫前1/3
地震搖不停 花蓮2大樓傾倒 民眾一夜不敢睡

地震搖不停 花蓮2大樓傾倒 民眾一夜不敢睡

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？