金山田德隆區掃毒 擬關深夜零售

市長布里德將禁止某些田德隆街角商店在午夜至凌晨5時之間營業，以減少深夜不法人群。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）23日向市議會提出立法案，擬禁止田德隆（Tenderloin）部分地區銷售預包裝食品、菸草製品或酒類的零售店在凌晨12時（午夜）至5時營業。提案希望透過嚴格限制午夜之後的零售業務，來提高田德隆區的夜間安全。

這項立法是布里德政府為打擊露天毒品 和贓物市場、減少犯罪和改善該地區街道狀況所做的最新努力。布里德在11月的市長選舉中面臨著強大的競爭對手，選民們表示遊民、毒品危機和街道狀況加劇了該市掙扎中的市中心所面臨的挑戰。

這項立法將適用於大約十幾家街角商店，這些商店位於O′Farrell街、McAllister街、Polk街和Jones街所環繞的危機的中心區域。違反該條例的商店每營業一小時最高可被罰款1000元。

這項立法由田德隆社區居民聯合提議。當地民眾指出，零售店在深夜營業，是田德隆區露天毒品市場的促成因素。晚間營業並未給社區商業增添活力，而是加劇了居民的恐慌和不安情緒。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu） 說：「 這項立法是為打擊露天毒品市場。 如獲得通過，我的辦公室期待與市政府其他部門合作，以確保擬議的立法得到實施遵守」。

田德隆社區居民鄭正說，深夜毒品市場聚集的大量人群，常常參與的是非法活動。 他們的聚集每晚增加社區很多針頭和廢物垃圾，並經常導致犯罪行為和暴力犯罪 。 禁止這些店面在午夜至凌晨5時之間營業，是對社區居民的保護。

田德隆社區福利區(TLCBD) 執行董事羅賓遜(Kate Robinson) 表示：「田德隆區是一個多語言社區。這裡居住著成千上萬的年輕人、老年人、單身成年人和家庭，他們都應該在任何時候都在自己的社區感到安全 」。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，在McAllister街和第七（Seventh）街的街角商店外，每晚都會聚集100多人。他們擠滿了Civic Center Plaza廣場背面的人行道，兜售贓物、交易和使用違禁藥物、與朋友聊天並播放音樂。整晚，人群中的人循環進出Plaza Snacks and Deli街角店，購買薯片、蘇打水、咖啡以及玻璃菸斗和打火機，直到凌晨。

現在，市政府官員希望追究這類商店店主的部分責任。市府針對此類街角商店提出立法，因為它們 「也許無意中助長了毒品市場 」和深夜人群，給居民帶來了 「恐懼感」。

但有街角商店店主說，這是誤導，只會傷害小企業，把他們趕出這座城市。