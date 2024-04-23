Emporium商場振衰起敝？ 3店面「已租出」 市民即喜且疑

舊金山Emporium San Francisco Centre購物中心。 (谷歌地圖)

高檔的舊金山 購物中心Emporium San Francisco Centre過去四年來一再衰頹，如今有一半的店面空置。舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，最近有三個店面掛上「已租出」(leased)的牌子，市民一方面引頸期盼新商店的來臨，一方面懷疑零售盜竊如果不能有效控制，這些新店能撐多久？

新的看板還包括「即將來臨」(coming soon)，讓人覺得這個商場還有前途，或許這是此地復興的徵兆。這座商場的舊名是「威斯菲爾中心」(Westfield Centre)，商業房地產巨擘「威斯菲爾與布魯克菲爾」(Westfield and Brookfield)去年放棄了這塊產業，不再給貸款付本利。這是舊金山最大的購物中心，曾經享譽國際，是訪問舊金山的觀光客必到之處，地址是865 Market Street，以豪華百貨公司Bloomingdale′s為鎮圈之寶。

後來「太平洋三叉戟」(Trident Pacific)接收這塊產業，今年2月該公司宣布擴張計畫，希望吸引新商家進駐，包括體驗式的企業(experiential business)、娛樂業者、餐飲業者，而且在保安、防偷、防盜方面會大幅加強，讓顧客可以安心前來逛街、進餐、購物、休閒。今年第一季時，商場改名為「Emporium Centre San Francisco」，以19世紀時首個在此落戶的商戶Emporium命名。希望重新出發，迎接種種挑戰，尋找新路向。

這三個已租出的零售空間，都在購物中心的東北邊，三間店面的牆上貼的都是一模一樣的牌子，其中一間過去是英國豪奢品牌Burberry租用的店面。紀事報向購物中心的業主與管理單位探詢時，都無法得知誰是新的租戶。

舊金山的購物區(shopping district)鮑爾街(Powell Street)與聯合廣場(Union Square)一帶，從2020年疫情爆發以來，封鎖措施與遠距上班讓商場的人潮消失。過去四年來此處幾乎沒見過新店開張的盛況，因此有些舊金山的居民對這條新聞相當興奮。

去年8月豪奢百貨公司Nordstrom大陣仗關店，給這個商場打了一記重拳，其他在今年1月退出的商家還有Hollister、Aldo、Adidas、Madewell和J. Crew。曾有人對這個購物中心宣告「臨終」，甚至有人提議把購物中心大幅改動，讓它變成一座足球 場(soccer stadium)。

這塊包括舊金山購物中心的人口普查 區段，過去四年的銷售稅(sales tax)營收遽減了48%，從2019年的310萬元掉到2023年的170萬元。2022年銷售稅有200萬元，因此2023年的表現是在衰退。