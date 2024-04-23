我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

Emporium商場振衰起敝？ 3店面「已租出」 市民即喜且疑

編譯林思牧／綜合報導
舊金山Emporium San Francisco Centre購物中心。 (谷歌地圖)
舊金山Emporium San Francisco Centre購物中心。 (谷歌地圖)

高檔的舊金山購物中心Emporium San Francisco Centre過去四年來一再衰頹，如今有一半的店面空置。舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，最近有三個店面掛上「已租出」(leased)的牌子，市民一方面引頸期盼新商店的來臨，一方面懷疑零售盜竊如果不能有效控制，這些新店能撐多久？

新的看板還包括「即將來臨」(coming soon)，讓人覺得這個商場還有前途，或許這是此地復興的徵兆。這座商場的舊名是「威斯菲爾中心」(Westfield Centre)，商業房地產巨擘「威斯菲爾與布魯克菲爾」(Westfield and Brookfield)去年放棄了這塊產業，不再給貸款付本利。這是舊金山最大的購物中心，曾經享譽國際，是訪問舊金山的觀光客必到之處，地址是865 Market Street，以豪華百貨公司Bloomingdale′s為鎮圈之寶。

後來「太平洋三叉戟」(Trident Pacific)接收這塊產業，今年2月該公司宣布擴張計畫，希望吸引新商家進駐，包括體驗式的企業(experiential business)、娛樂業者、餐飲業者，而且在保安、防偷、防盜方面會大幅加強，讓顧客可以安心前來逛街、進餐、購物、休閒。今年第一季時，商場改名為「Emporium Centre San Francisco」，以19世紀時首個在此落戶的商戶Emporium命名。希望重新出發，迎接種種挑戰，尋找新路向。

這三個已租出的零售空間，都在購物中心的東北邊，三間店面的牆上貼的都是一模一樣的牌子，其中一間過去是英國豪奢品牌Burberry租用的店面。紀事報向購物中心的業主與管理單位探詢時，都無法得知誰是新的租戶。

舊金山的購物區(shopping district)鮑爾街(Powell Street)與聯合廣場(Union Square)一帶，從2020年疫情爆發以來，封鎖措施與遠距上班讓商場的人潮消失。過去四年來此處幾乎沒見過新店開張的盛況，因此有些舊金山的居民對這條新聞相當興奮。

去年8月豪奢百貨公司Nordstrom大陣仗關店，給這個商場打了一記重拳，其他在今年1月退出的商家還有Hollister、Aldo、Adidas、Madewell和J. Crew。曾有人對這個購物中心宣告「臨終」，甚至有人提議把購物中心大幅改動，讓它變成一座足球場(soccer stadium)。

這塊包括舊金山購物中心的人口普查區段，過去四年的銷售稅(sales tax)營收遽減了48%，從2019年的310萬元掉到2023年的170萬元。2022年銷售稅有200萬元，因此2023年的表現是在衰退。

舊金山 人口普查 足球

上一則

谷歌塗鴉6空拍圖 呼應地球日

延伸閱讀

金山著名纜車乘客 比疫情前大幅衰退

金山著名纜車乘客 比疫情前大幅衰退
產險業不續保 拿百年前事例唐塞

產險業不續保 拿百年前事例唐塞
權益組織批保險業 套用一個多世紀前狀況

權益組織批保險業 套用一個多世紀前狀況
舊金山引進熊貓 實現前市長李孟賢遺願

舊金山引進熊貓 實現前市長李孟賢遺願
金山最貴私校 校長年薪高達75萬

金山最貴私校 校長年薪高達75萬

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用