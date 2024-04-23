核融合技術 打造永續清潔能源

張立荃稱，永續能源的最終解是沒有輻射廢料的核融合。（記者李怡/攝影）

22日是「世界地球日」，也適逢「發展清潔能源，號召永續發展」為主題的舊金山 氣候周。 為此本報訪問了舊金山當地首家開發清潔永續能源，核融合技術的公司「聚界潔能」（Alpha Ring）。 了解到，在加州 實現淨零排放的趨勢下，核融合幾乎成為潔淨能源的代名詞。

被稱為「人造太陽」的核融合，曾被台灣雜誌譽為「能源聖杯」，可望成為永續清潔能源的終極解方。

聚界節能國際亞洲分公司總經理張立荃（Richard Change）表示，核融合原理和現行核能電廠的「核分裂」相反。核融合是由2顆或以上的原子核，結合成較重的新原子核， 太陽就是如此發出能量，這種核能反應數十年來之所以受到關注，就是因為核融合可產生乾淨、安全的能源，無核災風險，幾乎沒有輻射廢料，減碳 、減廢的成效大大超越太陽能 、風能等再生能源。

聚界節能國際執行長劉宇環（Peter Liu）稱，「未來，全球就是clean energy（潔淨能源）的時代」因社會各界的對核融合技術的認可，以及從社區到全球對可持續能源發展的呼籲 ，2024年，核融合商轉要起飛了，未來核融合清潔能源將深入社區，家庭，尤其是滿足加州對電動車，以及家庭清潔能源系統的能源支持。

據了解，核融合潔能商轉的起點，將從教育開始。 因即便目前資金、技術、設備到位，要發展潔淨能源，竟極度缺乏人才。 劉宇環因此提出空前的「教育ESG（Educational ESG）」的概念，以聚界潔能自行開發教學用的桌上型核融合反應器，預計出售給全世界的大專院校相關科系，以將 理論完整落地為實踐。

目前，聚界潔能在全球擁有三個實驗室，分別位於美國加州的蒙特雷（Monterey）、加迪納（Gardena）以及台灣內湖科技園區，而興建中的台南辦公室，將是聚界潔能打造核融合生態系的起點。