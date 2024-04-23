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房客勝出 康柯德租金管制條例生效

編譯組╱綜合報導
房東抗爭無效，康柯德市租金管制條例開始生效。(圖取自康柯德市官網)
房東抗爭無效，康柯德市租金管制條例開始生效。(圖取自康柯德市官網)

經過數個月的延宕之後，灣區一個城市的房東與房客之間爭戰終於結束。由於反對租金管制條例的反對者、並未收集到足夠簽名數量，提案無法納入11月投票，因此，康柯德市(City of Concord)租金管制條例已於19日生效。

租金管制倡議組織「Rising Juntos」執行主任勞克林(Rhea Elina Laughlin)聲明表示，欣慰康柯德民眾再次發聲，支持住民而非企業的貪婪。

管制條例降低康柯德地區房東每年提高租金的百分比，並加強部分驅逐保護。市議會3月投票批准該法案，但當地一名物業經理領頭舉辦公投、欲將其列入選票。法令反對者於今年稍早舉行一次長達五小時公開會議、指責法令「導致貧民窟化」(causing slum-ification)，並迫使房東「提供補貼住房」(provide subsidized housing)。

領導公投的房地產經紀人夏若尼(Jo Sciarroni)3月在臉書發文：「康柯德不想成為舊金山或柏克萊，當然也不想變得更糟糕。」

然而，康柯德社區關係經理歐特佳(Jennifer Ortega)表示，由於未能於18日截止日期前獲得7204個簽名，需撤回公投。

「東灣永續經濟聯盟」租戶權益組織人士蓋巴爾登(Betty Gabaldon)表示，康柯德家庭將獲得保護。爭取這些保護的爭戰，已持續八年。租金管制條例是防止無家可歸的方法之一，對康柯德所有家庭與居民產生重大影響。

根據康柯德市府，2011-2021年期間，康柯德的總租金中位數增長62%，其已超過加州議會法案1482(AB 1482)、限制每年租金漲幅不超過10%，或5%加上當地消費者物價指數的百分比變化，以較低為準。屋崙等地區近年來也通過類似租金保護政策。

蓋巴爾登表示，租金管制條例將追溯至2023年4月的租金。她說，一名男性年長者透露，將自租金管制條例中獲益，他因為去年11月房租大幅上漲，靠固定收入已難以支付食物與藥物費用。條例將協助真正有需要的人。

租金 公投 房東

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