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不只迎熊貓…布里德訪中歸來 為城市帶來更多商業機會

記者李怡／舊金山報導
布里德市長訪中訪問團。（受訪者供圖）
布里德市長訪中訪問團。（受訪者供圖）

舊金山市長布里德結束在中國為期一周的訪問，21日回到舊金山。布里德表示，這次訪問中國，除了落實在明年初兩隻大熊貓會落戶舊金山動物園之外，還將加強與中國地區的外交關係和文化聯繫，為舊金山市區的商業和地產業以及整個城市帶來更多商業機會。

布里德表示，熊貓的到來，對舊金山來說是一個巨大的機遇，將吸引全國乃至全世界的遊客到訪，有效帶動舊金山旅遊業和餐飲業的復甦。

布里德此前曾向本報表示，舊金山是一個國際旅遊勝地，也是通往亞太地區的門戶，在這裡飼養大熊貓將加強雙方本已深厚的文化聯繫，也是對舊金山歷史的核心，華人和亞太裔遺產的尊重，「我們已經準備好歡迎世界各地的遊客來到美麗的動物園。這是一個重要的機會。我和許多人一樣，迫不及待地想在舊金山看到大熊貓。 」

在出訪的最後一站，布里德還與上海市長龔正、當地政府領導人、美國駐上海總領事館官員、上海友好城市委員會成員，在上海共同慶祝舊金山與上海友好城市關係成立45周年。

據了解，兩市之間的友好城市諒解備忘錄將於5月簽署並續簽。屆時龔正市長將率領上海友好城市代表團訪問舊金山。並在未來努力促成， 文化交流學習，包括探索學生交流計畫的可能性和旅遊推廣等豐富多樣的交流活動。

目前，舊金山與上海的友好城市合作關係已在各個領域開展了200多個合作項目。布里德表示，與上海友好姊妹城市是由詩任范士丹市長(Dianne Feinstein)任內於1979年建立，是美國和中國之間建立的第一個姊妹城市，至今仍然是外交關係不可或缺的組成部分。

在歡迎舊金山市長來訪時，上海市長龔正表示：「布里德市長的訪問非常富有成效，我期待5月率團訪問舊金山。相信這樣的交流和訪問將增進雙方的友好關係，促進更好的經濟合作，文化和商業的互動發展。」

舊金山與上海的友好城市關係包括司法和政府交流、企業管理獎學金以及在舊金山開發中國花園建設等項目。

布里德在深圳期間，會見了當地的多位商界領袖，促進增加兩地直飛航班，為未來商業互動做好準備，並討論了舊金山和深圳之間的商業交流機會，以及當地企業到舊金山投資的可能性。

來自深圳科技、綠色能源、生命科學和旅遊等行業的商界領袖參加了會議，並探討了業務向舊金山擴張的可能性。

布里德訪華之後一站參觀了上海大熊貓基地。（受訪者供圖）
布里德訪華之後一站參觀了上海大熊貓基地。（受訪者供圖）
布里德市長訪中隨行訪問團。（受訪者供圖）
布里德市長訪中隨行訪問團。（受訪者供圖）

舊金山 動物園 投資

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