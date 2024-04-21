芳草地花園 辦地球日慶祝活動

舊金山芳草地花園舉辦地球日活動。（記者楊逸辰／攝影）

4月22日就是世界地球日（Earth Day），舊金山 芳草地花園保護協會 （Yerba Buena Gardens Conservancy）4月20日與舊金山灣區 規畫與城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association，SPUR）合作舉辦地球日慶祝活動，目標是讓人們更了解環境和永續發展的重要性，吸引不少舊金山市區親子家庭前來參加。

葛萊美提名的音樂家保羅（Saul Paul）和DJ服務團隊「彈指媒體藝術」（Fingersnaps Media Arts）的拉蒙特（Lamont）在現場表演音樂，慶祝活動包括植樹、粉筆藝術、芳草地花園滑冰、花園保齡球中心冰雕藝術、花園兒童創意博物館 的旋轉木馬等。在DJ所播放的歡樂的背景音樂中，現場兒童和家長們打成一片，在玩樂的過程中學習環保知識。

世界地球日是一項世界性環境保護活動，是全世界環保主義者的節日和環境保護宣傳日。

1969年，哈佛大學法學院學生海斯（Denis Allen Hayes）提出了全美國的、以環境保護為主題的草根運動。1970年4月22日，他成功發起活動，在美國各地共逾2千萬人參與了環境保護運動，這次運動的成功使得美國在每年4月22日組織環保活動成為一種慣例。