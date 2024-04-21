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芳草地花園 辦地球日慶祝活動

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山芳草地花園舉辦地球日活動。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山芳草地花園舉辦地球日活動。（記者楊逸辰／攝影）

4月22日就是世界地球日（Earth Day），舊金山芳草地花園保護協會 （Yerba Buena Gardens Conservancy）4月20日與舊金山灣區規畫與城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association，SPUR）合作舉辦地球日慶祝活動，目標是讓人們更了解環境和永續發展的重要性，吸引不少舊金山市區親子家庭前來參加。

葛萊美提名的音樂家保羅（Saul Paul）和DJ服務團隊「彈指媒體藝術」（Fingersnaps Media Arts）的拉蒙特（Lamont）在現場表演音樂，慶祝活動包括植樹、粉筆藝術、芳草地花園滑冰、花園保齡球中心冰雕藝術、花園兒童創意博物館的旋轉木馬等。在DJ所播放的歡樂的背景音樂中，現場兒童和家長們打成一片，在玩樂的過程中學習環保知識。

世界地球日是一項世界性環境保護活動，是全世界環保主義者的節日和環境保護宣傳日。

1969年，哈佛大學法學院學生海斯（Denis Allen Hayes）提出了全美國的、以環境保護為主題的草根運動。1970年4月22日，他成功發起活動，在美國各地共逾2千萬人參與了環境保護運動，這次運動的成功使得美國在每年4月22日組織環保活動成為一種慣例。

地球日活動推動了人類現代環境保護運動的發展和各國環境保護立法的進程，並且直接催生了1972年聯合國第一次人類環境會議。而1970年活動的組織者海斯也被人們稱為地球日之父。

舊金山芳草地花園舉辦地球日活動。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山芳草地花園舉辦地球日活動。（記者楊逸辰／攝影）

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