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財務吃緊 金山動物園恐難自行負擔飼養熊貓

記者王子涵／舊金山報導
對於目前財力緊張的舊金山動物園來說，引進中國大熊貓可能是一個挑戰。（取自舊金山動物學社團）
對於目前財力緊張的舊金山動物園來說，引進中國大熊貓可能是一個挑戰。（取自舊金山動物學社團）

一對中國大熊貓將要來到美國舊金山的消息令人期待，然而照養這一可愛、貪吃的瀕危動物是十分昂貴的，對於目前財力緊張的舊金山動物園來說可能是一個挑戰。

大熊貓絕對是動物園明星，根據華盛頓特區國家動物園的數據，它們租借一對熊貓在返回中國前的最後六周，吸引了逾25萬遊客購票，比同期增長179%。

然而光是得到熊貓就需要付出高昂的代價，通常動物園需要每年支付100萬美元的租借費，而這也只是成本的一小部分。

舊金山動物園由非營利組織舊金山動物學社團（San Francisco Zoological Society）營運，除去門票、零售和捐款作為收入外，該組織會收到市府每年400萬美元撥款。為迎接這對大熊貓，動物園需要單獨建造新的設施。動物園執行長彼特森（Tanya Peterson）表示，建造費用預計高達2500萬元，並且可能會上漲。

舊金山動物園前副館長、動物管理員希爾茲（Travis Shields）表達了擔憂，稱動物園已經面臨維護不善的困難，他不知道如何能夠負擔引進熊貓的費用。

他表示，動物園曾在2018年破土動工馬達加斯加展館，但在2023年才終於開放，至今仍未完全完工。

根據舊金山紀事報的報導，園區附近的停車和交通問題也將是個挑戰。動物園西側的停車場將很快永久性關閉，用於舊金山公共事業委員會防止海平面上升的海岸維護計畫，工程在2025年末才會動工。

目前，市長布里德還未向市議會提出，向熊貓計畫增加額外撥款的計畫。

動物園 舊金山

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