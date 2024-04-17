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金山諾伊谷百萬公廁啟用 民眾朝聖…乾洗手按壓罐首日就壞了

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山諾伊谷造價成本估計170萬元的單間公廁終於竣工啟用。（電視新聞截圖）
舊金山諾伊谷造價成本估計170萬元的單間公廁終於竣工啟用。（電視新聞截圖）

一間可能是全世界最受期待的公共廁所，15日在舊金山諾伊谷（Noe Valley）啟用，許多民眾特地前來「朝聖」。

在舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）先前披露這間公廁的建造成本高達170萬元後，這項計畫成了全球媒體的頭條新聞。不過，在啟用前夕，舊金山官員稱，公廁實際上只花費了約20萬元興建。但對於一間廁所來說，這個價錢似乎還是太高。

究竟這間廁所值得花這麼多錢興建嗎？舊金山標準報（San Francisco Standard）記者前往一探究竟。

標準報表示，這間公廁乍看之下與其他公廁無異，裡面有一個馬桶、一個尿布更換台、一台烘乾機和啟用首日後就貼有故障標誌的乾洗手按壓罐。廁所很乾淨，沒有異味，但它就只是一間廁所，不像川普海湖莊園鍍了金的廁所，也沒有沖起水來聲音像噴射機起飛的音效。

標準報訪問了帶著襁褓中的孫子來到這間公廁的當地居民特西（Barbara Tursi）。特西說：「非常感謝能有這間公廁，它設計得非常好，非常乾淨，空間寬敞，甚至可容納輪椅或嬰兒車。只是乾洗手按壓罐壞了，它還是全新的！希望能趕快修好。」

一些路過的民眾驚訝地發現，這個自2022年10月開始興建的公廁竟然真的完工了。居民坎貝爾（Colin Campbell）說：「老實說，我真的很訝異它真的出現了。無論如何，我只能說，我們很感激。」

住在附近的里奇（Joann Ricci）對新公廁的到來表示歡迎，但對過程有些怨言。她認為，這間公廁因為執照和資金問題，拖了很長時間才蓋完，反映出舊金山面臨的更廣泛建築法規問題。她說，興建公廁或住房不應該花這麼長的時間和這麼多資金。

為了慶祝這間公廁竣工啟用，社區將於周日（21日）舉辦「馬桶盃」（Toilet Bowl）活動，現場將有手工藝製作、教導如何促進消化的免費瑜伽表演（您沒看錯）、扔馬桶和衛生紙服裝競賽，以及American Standard樂隊的現場演奏。

標準報表示，這間公廁看起來與一般公廁無異。（電視新聞截圖）
標準報表示，這間公廁看起來與一般公廁無異。（電視新聞截圖）

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