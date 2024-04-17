聖荷西去年警察投訴285名 減少6%

聖荷西代理IPA西努努-托里周二在市議會上進行年度監督報告。（截取自會議直播）

聖荷西 警察局(SJPD)收到的投訴數量連續三年增加之後，終於在2023年有所減少。根據聖荷西獨立警察審計員（IPA）辦公室的年度監督報告，SJPD在2023年共收到367起針對警員的投訴，其中47起是由該部門提出的。

報告稱，至2023年底，有285名警員收到至少一項行為投訴，約占聖荷西1059名宣誓警員的27%。這比2022年減少了6%。2022年約三分之一的警員收到了至少一起行為投訴。

雖然2023年收到的整體投訴比前一年下降6%，但針對警員的投訴被確定為可能真實的比率，比前一年增加了6%。大約24%的公眾對警員提出行為的投訴得到了證實，意味著這些投訴更有可能是真實的。這是過去五年來IPA辦公室紀錄的得到證實的投訴比例最高的一次。

在聖荷西，警察局的內務部門負責調查此類投訴，並由IPA辦公室進行審查。該報告顯示，2023年IPA辦公室共審查了306起行為投訴，其中74起已結案。

不過需要注意的是，年度報告中審查和列出的投訴不一定與同年收到的投訴相關，因為在某些情況下，調查和審計過程可能需要長達一年的時間。

該報告由代理IPA西努努-托里（Karyn Sinunu-Towery）發布，去年6月起，她被任命接替突然退休 的前IPA。她指出，在警員執勤的前五年裡會更容易犯錯，而SJPD警員非常年輕，或許是可證實投訴增加的原因。