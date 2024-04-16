金山漁人碼頭遭竊「班克西畫作」找回 失主是誰？

原畫在舊金山漁人碼頭Pier 43 ½配電箱上的原始版「碼頭之鼠」。（取自@nimobimo的flicker帳號）

街頭藝術家班克西（Banksy）的作品，很多人都應該在不經意中看過，因為許多媒體都喜歡報導這位不願公布本名者的新作。雖然有些名作拍得數百萬元的高價，但那並非他所授意，他對拍賣 場的最大一次反諷，就是在畫作「氣球女孩」以140萬元成交後，啟動自毀裝置將畫裁成廢紙。但他歡迎任何人將他的作品用在非營利用途上，因為他認為「只有魯蛇才在乎著作權」（copyright is for losers）。

Banksy的作品主要散見於歐美各地，加州部分舊金山 有六幅，洛杉磯現存一幅，這七幅都相當知名，包括舊金山華埠的「醫生為和平與愛看診」，以及洛杉磯市201 W Olympic Blvd的「盪鞦韆的女孩」。雖然Banksy的作品被偷已經不是新聞，但是疑似他在舊金山留下的第七號作品「碼頭之鼠」（Wharf Rat），以及相關竊案最近卻成為媒體焦點，因為漁人碼頭（Fisherman's Wharf）泊位租客與舊金山港務局都說擁有者是自己。

在舊金山華埠的班克西畫作「醫生為和平與愛看診」，旁邊還可以看到中文菜名。（取自維基百科）

可以確定的是，Banksy在2010年5月在舊金山住過一段時間，而他在每個地方長住時就會為當地留下一些街頭塗鴉 ，舊金山廣為人知的六幅作品就是在當時留下的，但是他可能還有一幅沒有對外公開的作品。舊金山標準報報導，名為「@nimobimo」的Flickr用戶在2010年5月3日上傳了一幅畫作，並稱之為「Banksy's Wharf Rat」，位置在Pier 43 ½的配電箱上。

但是這幅「碼頭之鼠」一直沒有獲得Banksy認證，也沒有像其他六幅舊金山畫作一樣，列入他的私人網站「Banksy.co.uk」。不管到底是不是Banksy所畫，「碼頭之鼠」還是被竊賊盯上，連同金屬門板一起消失。租用Pier 43 ½的船東Thomas Escher在2017年1月30日報案，因為他發現「碼頭之鼠」出現在網路拍賣名單上。

但是警方當時沒有找到畫作，之後「碼頭之鼠」又在2021年12月的拍賣中喊價70萬元，附帶幾百幅NFT 。來自洛杉磯的NFT藝術家Roberto Baek是拍賣的主持人，但到目前為止的調查都未將他當成嫌犯或持有贓物者。當時負責製作NFT的3DScanLa Studios則說，畫作是Roberto Baek在2020年10月31日帶來的，但他沒說持有者是誰，店東知道「碼頭之鼠」被偷的事，因此雖然幫作了NFT，但不收分文，以免惹禍上身。

舊金山警局與聯邦調查局最後扣押了「碼頭之鼠」，並將其存放在秘密庫房內。但是案情一直沒有突破，Banksy也沒有回覆港務局要求認證的信函，因此這幅疑似Banksy作品的門板就一直由警方保管。不過，失主到底是誰，倒是引起不小爭議，因為碼頭租戶Thomas Escher與港務局都主張畫作屬於他們，不過雖然雙方相爭不下，值得慶幸的是，雙方都同意作品應該公開展示，而不是鎖在庫房裡，不過在這之前Banksy得先願意回函，確認「碼頭之鼠」到底是不是他畫的。

警方找回並保管的「碼頭之鼠」。（Courtesy Cosmic Wire提供）