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金山辦公室人流量增10.8% 華裔員工：效率更高 但交通是挑戰

記者王子涵／舊金山報導
舊金山最大的雇主Salesforce公司自今年2月開始，就悄然要求團隊每周來到辦公室四天以上。(受訪者提供）
舊金山最大的雇主Salesforce公司自今年2月開始，就悄然要求團隊每周來到辦公室四天以上。(受訪者提供）

在各大科技公司的不斷裁員的背景下，舊金山2023年度的失業率上漲3個百分點。但所有在職的雇員中，愈來愈多的人正在返回辦公室辦公。

舊金山最大的雇主Salesforce公司自今年2月開始，就悄然要求團隊每周來到辦公室四天以上。Salesforce華裔雇員李偉對本報說，當適應了兩年的遠程工作，每天早起坐公共交通上下班是個不小的挑戰。

李偉居住在東灣佛列蒙，公司線下辦公的政策逐漸嚴格，從每周1天逐步增長到每周強制4天。「我知道有些部門已經完全返回到疫情前五天來辦公室的常態。」他說，「這並不是一件壞事，事情本身就應該是這樣，這是工作。」

他說，回到辦公室的效率確實會更高，遠程辦公室時溝通本身就是個麻煩，寫郵件、群組聊天很耗精力，而這在辦公室變得十分方便。

李偉每天有一個半小時花在通勤上，「這對我來說不是負擔，我可以將一天工作安排在腦中計畫好，同時讓全身準備好一天的工作。在家辦公，沒有路途上的緩衝，工作與生活沒有界限，這給許多打工人都造成困擾。」

去年因遠程辦公的影響，Salesforce辦公室的使用率下降45%。

根據數據分析公司Placer.ai的數據顯示，與去年同期相比，舊金山的辦公室人流量增長10.8%，全美大城市中只有華盛頓特區有著類似的增幅。但從財政稅收的角度看，舊金山僅恢復了疫情前一半的訪問量。市長布里德（London Breed）所提出的市中心經濟復甦計畫還有很長的路要走。此外，市中心辦公樓的空置率達到了歷史最高點的34%。

危機之下總是蘊藏著機遇，以Adyen和Rippling兩家公司為例，它們創造了舊金山迄今為止最大的兩份辦公樓租賃合同，並計畫擴大在當地的招聘計畫。

Rippling是一家自動化人力資源和支付系統的公司，自2016年以來就持續高速增長。該公司在2021年疫情最嚴重的時期成功融資2.5億元，並在去年再融資5億元，使其估值升至110億元以上。目前該公司只要求員工每周回辦公室三天，但嶄新的辦公樓將提供員工和客戶更多面對面交流的機會。

Placer.ai表示，紐約和邁阿密等城市已經成功恢復了疫情爆發前約80%的辦公室人流量，由於舊金山太過依賴科技行業，該市的恢復步伐仍十分受限。

舊金山最大的雇主Salesforce公司自今年2月開始，就悄然要求團隊每周來到辦...
舊金山最大的雇主Salesforce公司自今年2月開始，就悄然要求團隊每周來到辦公室四天以上。(受訪者提供）

舊金山 疫情 融資

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