16區重計票 彭莊煒支付定金周一啟動 羅達倫抨擊

彭莊煒在申請重計的文件中聲稱是代表羅達倫要求重計的，但羅達倫否認。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

已經引起廣泛關注的16選區國會議員選舉選票重計，因為兩位重計申請人之一的彭莊煒(Jonathan Padilla)已經支付啟動重計所需的定金，目前看來15日(周一)啟動已成定局。候選人之一、華裔加州眾議員 羅達倫(Evan Low)本人社媒平台對重新計票之舉猛烈抨擊。彭莊煒則似隱晦反駁。

據悉，聖他克克拉拉縣選務處下午已經從彭莊煒律師處收到1萬2000元的定金。彭莊煒在申請重計的文件中表示，他是代表羅達倫要求重計的，還表示自己「未有和任何候選人或候選人的代理協作或溝通。」

彭莊煒在文件中還提到授權Sutton律師事務所代表他，而這間律所同時也為候選人之一，前聖荷西 市長李卡多(Sam Liccardo)創立的政治行動委員會(PAC)服務。

彭莊煒最初和早他一天申請重計的斯泰金克(Dan Stegnik)一樣要求手動重計，但在最後一刻改變主意，換成要求機器重計。手動重計在聖他克拉拉縣每天的花費預估市3萬2000元，大約需要10天。機器重計是每天1萬2000元，大概需要5天。

羅達倫日前在社媒平台X貼出了彭莊煒要求重新計票的申請文件，並用紅色圈出文件中彭莊煒聲稱「我代表羅達倫申請重新計票」的文字。羅達倫在推文中表示：「我沒有要求重新計票，並且反對重計。說代表我來申請重計，是不誠實的。我們到現在還不知道是誰在付這些錢(指重計費用)。」

羅達倫同日還在X平台公開了自己競選團隊致信聖馬刁縣選務處主任切奇(Mark Church)的內容。信中援引加州在重新計票花費返還方面的立法細則，指出重計費用返還不適用於本次重計。同時，信中還重申，無論是彭莊煒還是斯泰金克，都沒有得到羅達倫授權代表他要求重新計票，並要求切奇在重計開始之前，就重計費用返還問題表明立場。

彭莊煒隨後在X平台貼出一張歌手佩提(Tom Petty)1989年發行的歌曲「我不會退縮(I Won’t Back Down)」的動圖，疑似回應羅達倫的推文。