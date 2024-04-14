華埠夜市再登場 人潮湧入 商家嗨翻

舊金山華埠夜市再度登場，人潮洶湧。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山華埠 夜市12日晚間再度登場，同樣吸引了大量人潮，連商家也感到驚訝。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，繼全球亞太經合會（APEC）去年在舊金山舉行，華埠成功舉辦了第一次夜市後，華埠今年再接再厲，12日舉辦了今年的第二次夜市。40歲的龍鬚糖商販譚德瑞（Derek Tam，音譯）說：「我在一小時內就賣光了所有的龍鬚糖，我得重新再做。」

許多參加夜市的民眾擠在譚德瑞的攤位前，觀賞他將堅硬的麥芽糖化成比絲稠還細的米白色糖絲。身為第五代龍鬚糖傳人的譚瑞德表示，這項藝術不僅是一門生意，更是家族傳統，他九歲就開始製作龍鬚糖。

譚德瑞的攤位是主辦單位「美化華埠行動委員會」（BeChinatown）每月夜市活動的30個攤位之一。「美化華埠行動委員會」總裁勞微笑（Lily Lo）表示，如果沒有非營利組織「市民歡樂基金」（Civic Joy Fund）提供的十萬元經費，夜市是無法舉行的。

勞微笑說，「市民歡樂基金」的共同創辦人耶庫提爾（Manny Yekutiel）主動找到她，表示希望提供這筆經費。她指出，這筆經費足夠讓夜市在每個月第二個周五晚上舉行，一直到11月。她說：「很高興有機會幫助華埠所有的小商業。」

勞微笑說，她希望將夜市的規模從三個街區擴大為四個街區。從長遠來看，他們需要找到永久資金來源來支付許可證、娛樂表演、搭建帳篷、清理垃圾等費用。

夜市商販的年齡和經驗各不相同，包括擁有115年歷史的三和粥粉麵館（Sam Wo）共同東主史蒂文‧李（Steven Lee，音譯），到年僅10歲的鄺柔伊（Zoey Kuang，音譯）。

鄺柔伊可能是12日晚上夜市最年輕的商販，她戴著粉紅色的兔子耳朵在Ha Mini Mart賣麻糬。事實上，鄺柔伊經常在學校放假期間，到華埠幫媽媽做生意。她對紀事報說：「今天生意非常好。我告訴媽媽，我們一定要來。」