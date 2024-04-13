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市長競選經費 羅偉籌款380萬元暫勝出

編譯林思牧／綜合報導
舊金山市長候選人羅偉(中)，已至少募到380萬元。（記者李怡／攝影）
舊金山市長候選人羅偉(中)，已至少募到380萬元。（記者李怡／攝影）

今年11月的舊金山市長改選，選情日趨熱烈，已有數位名人宣布與現任市長布里德(London Breed)對決。選舉越到最後，有沒有大量的經費是決勝因素之一。候選人之一的羅偉(Daniel Lurie)目前籌到的基金遠超過其他人，捐款人中獻金最多的12人，捐款額加起來是總額的三分之二 ，這些財主是誰呢？

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據目前已申報資訊，布里德在去年年底前，收到92萬3000元獻金。已宣布參選的市議員安世輝（Ahsha Safai）收到33萬3000元，但羅偉收到380萬元。前任市長麥法恩（Mark Farrell）和市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）是在上次競選財務申報截止日之後宣布參選的，所以他們收到的獻金要到7月才會公開。

舊金山的公共競選經費計畫，是依照候選人籌到的資金給予「配合款」(matching fund)，最高額度是200萬元，照目前的態勢，羅偉會得到的錢應該最多。到去年底羅偉收到的獻金，花掉的數目很小，因此選前打廣告的經費應該非常充裕。

給羅偉最多獻金的是米理安哈斯(Miriam Haas)，在親朋好友間她的小名叫咪咪(Mimi)，咪咪已故丈夫彼得哈斯(Peter Haas)是牛仔褲大亨李維史特勞斯(Levi Strauss)家族的後裔，咪咪擁有公司股份的14%，是股數第二多的股東。咪咪是羅偉的母親，她捐了100萬想幫兒子成為市長。

獻金第二多的是庫姆(Jan Koum)，他是烏克蘭出生的移民，也是WhatsApp的創始人之一。根據富比世的資料，庫姆是全世界最富有的人之一，他的資產超過160億元，他捐給羅偉25萬1000元。

生物科技投資公司EcoR1 Capital的創始人諾德曼(Oleg Nodelman)捐給羅偉25萬元。2022年諾德曼捐款5000元支持罷免進步派的地檢長博徹思(Chesa Boudin)，大致可以看出他是個比較注重傳統價值的人。

環保行動公司「一號引擎」(Engine No. 1)的董事之一克里斯多福詹姆斯(Christopher James)，幾年前成功的把幾位親環保的人放上艾克桑美孚(Exxon Mobile)的董事會，成為名號響噹噹的人物。他的妻子布萊德莉詹姆斯(Bradley James)是舊金山現代藝術博物館SFMOMA的理事之一，夫妻兩人各捐12萬5000元給羅偉。

另外，財經界名人瓦克斯曼(Alan Waxman)捐了20萬。總部在舊金山的對沖基金公司Ironwood Partners的執行長甘斯(Jonathan Gans)捐了10萬4000元。競選委員會「挺羅偉2024年當上進金山市長」(Believe in SF, Lurie for Mayor 2024)的財務長克拉莫(Adam Clammer)捐了10萬1000元。

另外，羅偉的兄弟阿瑞羅利(Ari Lurie)捐款10萬1000元。投資公司True Wind Capital的共同創始人小格林(James Greene Jr.)捐出10萬元1000元。退休銀行家皮拉拉(Andy Pilara)也捐了同樣的數目。投資於DoorDash、OpenAI、Impossible Foods的資本家考爾(Samir Kaul)捐了10萬元。

舊金山 投資 富比世

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