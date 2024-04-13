市長競選經費 羅偉籌款380萬元暫勝出

舊金山市長候選人羅偉(中)，已至少募到380萬元。（記者李怡／攝影）

今年11月的舊金山 市長改選，選情日趨熱烈，已有數位名人宣布與現任市長布里德(London Breed)對決。選舉越到最後，有沒有大量的經費是決勝因素之一。候選人之一的羅偉(Daniel Lurie)目前籌到的基金遠超過其他人，捐款人中獻金最多的12人，捐款額加起來是總額的三分之二 ，這些財主是誰呢？

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據目前已申報資訊，布里德在去年年底前，收到92萬3000元獻金。已宣布參選的市議員安世輝（Ahsha Safai）收到33萬3000元，但羅偉收到380萬元。前任市長麥法恩（Mark Farrell）和市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）是在上次競選財務申報截止日之後宣布參選的，所以他們收到的獻金要到7月才會公開。

舊金山的公共競選經費計畫，是依照候選人籌到的資金給予「配合款」(matching fund)，最高額度是200萬元，照目前的態勢，羅偉會得到的錢應該最多。到去年底羅偉收到的獻金，花掉的數目很小，因此選前打廣告的經費應該非常充裕。

給羅偉最多獻金的是米理安哈斯(Miriam Haas)，在親朋好友間她的小名叫咪咪(Mimi)，咪咪已故丈夫彼得哈斯(Peter Haas)是牛仔褲大亨李維史特勞斯(Levi Strauss)家族的後裔，咪咪擁有公司股份的14%，是股數第二多的股東。咪咪是羅偉的母親，她捐了100萬想幫兒子成為市長。

獻金第二多的是庫姆(Jan Koum)，他是烏克蘭出生的移民，也是WhatsApp的創始人之一。根據富比世 的資料，庫姆是全世界最富有的人之一，他的資產超過160億元，他捐給羅偉25萬1000元。

生物科技投資 公司EcoR1 Capital的創始人諾德曼(Oleg Nodelman)捐給羅偉25萬元。2022年諾德曼捐款5000元支持罷免進步派的地檢長博徹思(Chesa Boudin)，大致可以看出他是個比較注重傳統價值的人。

環保行動公司「一號引擎」(Engine No. 1)的董事之一克里斯多福詹姆斯(Christopher James)，幾年前成功的把幾位親環保的人放上艾克桑美孚(Exxon Mobile)的董事會，成為名號響噹噹的人物。他的妻子布萊德莉詹姆斯(Bradley James)是舊金山現代藝術博物館SFMOMA的理事之一，夫妻兩人各捐12萬5000元給羅偉。

另外，財經界名人瓦克斯曼(Alan Waxman)捐了20萬。總部在舊金山的對沖基金公司Ironwood Partners的執行長甘斯(Jonathan Gans)捐了10萬4000元。競選委員會「挺羅偉2024年當上進金山市長」(Believe in SF, Lurie for Mayor 2024)的財務長克拉莫(Adam Clammer)捐了10萬1000元。

另外，羅偉的兄弟阿瑞羅利(Ari Lurie)捐款10萬1000元。投資公司True Wind Capital的共同創始人小格林(James Greene Jr.)捐出10萬元1000元。退休銀行家皮拉拉(Andy Pilara)也捐了同樣的數目。投資於DoorDash、OpenAI、Impossible Foods的資本家考爾(Samir Kaul)捐了10萬元。