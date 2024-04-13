新澤西州是AI下個故鄉？聯合廣場巨幅廣告 布里德不擔心

新澤西州在舊金山做廣告，向矽谷和其他地方的人工智慧公司推介該花園州。（取自臉書）

據「舊金山 標準報」（San Francisco Standard）報導，在舊金山聯合廣場（Union Square）購物區的高處，一塊巨大的藍色廣告牌宣稱新澤西州 （New Jersey）是人工智慧 AI的 「下一個故鄉」。

根據非營利組織 「選擇新澤西」（Choose New Jersey）的數據，該花園州（Garden State）是 「每平方英里工程師和科學家最集中的地區，STEM學位授予比例在美國排名第三」。玩笑歸玩笑，那裡的住房確實比灣區實惠多了。

這塊廣告牌是最近安裝的，它是紐瓦克（Newark）市私人資助的非營利組織開展的多城市宣傳活動的一部分，該組織表示將在接下來的幾個月里開展活動，宣傳新澤西州與舊金山市長布里德（London Breed）所稱的 「世界人工智慧之都 」（world capital of AI）相比的優勢。

「選擇新澤西 」首席執行長兼總裁馬修斯（Wesley Mathews）對「標準報」說：「新澤西州很自豪能夠在人工智慧領域處於領先地位，我們在人才和技術方面的投資，再加上我們的協作生態系統和基礎設施實力，使我們成為東海岸重新構想這一新興技術未來的首要樞紐，與西海岸的技術進步相輔相成。」

馬修斯對新澤西州的 「無與倫比的人才庫、世界一流的機構和重要的財政激勵措施 」大加讚賞，稱搬到新澤西有很多好處。

除了該非營利組織，新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）亦計畫下周訪問加州，向矽谷和其他地方的人工智慧公司推介新澤西州。

但舊金山的人工智慧社區似乎對這個想法不以為然。

「該領域的任何人都知道，舊金山不僅是美國人工智慧領域的第一名，」AI工作流助手Lindy的創始人兼首席執行長克里韋羅（Flo Crivello）說。「就AI市值而言，它是美國其他地區總和的四倍。」

他指著自己2023年9月在X上發表的文章，評論Elad Gil和 Shreyan Jain分析各地區 「獨角獸 」市值增長的文章。

「紐約（不是新澤西）的規模要小92%，新澤西就不在地圖上，」克里韋羅在一條簡訊中說。「套用劇作家Tennessee Williams的話來說，人工智慧只有一個城市：舊金山；其他地方都是克里夫蘭。」

Blitzscaling Venture 的風險投資人歐陽（Jeremiah Owyang）對花園州的態度同樣坦率。歐陽在一封電子郵件中說：「AI創始人會前往AI基礎模型所在及資金雄厚的風險投資人出沒的地方--那是舊金山，而不是新澤西州。」

他補充說：「在著名的Bruce Springsteen把吉他換成連帽衫並前往海灣之前，新澤西成為人工智慧之都的機會似乎非常渺茫。」

與此同時，在市政廳，布里德似乎並不太擔心AI公司放棄舊金山而選擇東海岸。市長辦公室發言人Parisa Safarzadeh說，這塊廣告牌確實證明了布里德關於該市將成為世界人工智慧之都的說法。

Safarzadeh 在一封電子郵件聲明中說：「當其他州必須制定廣告策略將廣告牌樹立到我們的城市來時，就意味著我們在AI方面確實處於領先地位。廣告牌成本高昂，歡迎他們繼續努力，但再多的廣告也比不上舊金山無與倫比的人才和創新精神。」