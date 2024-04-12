我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

金山清潔商業走廊 洗馬路除塗鴉 還市容乾淨

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山市工務局長肖特（右）和清潔員工合影。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山市工務局長肖特（右）和清潔員工合影。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山工務局（San Francisco Public Works）2023年7月開始就一直實行著「舊金山商業走廊清潔」（CleanCorridorsSF）計畫。主要內容是在每周四向不同的街區商業區部署一大批舊金山公共工程街道清潔工，對人行道進行清洗和清掃，沖洗道路並清除塗鴉。

11日（周四）這天，輪到華埠士德頓街（Stockton）及都板街（Grant）進行深度清潔行動，包括高壓清洗馬路和人行道、撿垃圾、清除公共設施上的塗鴉及張貼的廣告等。

舊金山工務局局長肖特（Carla Short）表示，工務局建立這個計畫原因之一，是對這些商業區域進行深度清潔。這有助於商戶和社區的運營和發展。在這樣的清潔活動中，工務局可以採用大量的清潔資源和設備。她指出，如果對這些街道時常進行一次真正深度的清潔，那麼每個人所在的地方都能更容易保持乾淨。

在清除塗鴉的方面，肖特表示，他們會根據業主意見來判斷，什麼樣的內容是應該保留的藝術，什麼樣的內容是應該清除的塗鴉。她指出，工務局只會對公共建築上的繪畫或文字進行清除。「沒有業主的要求和許可，我們不會這樣做。」

清潔員工正在清潔道路。（記者楊逸辰／攝影）
清潔員工正在清潔道路。（記者楊逸辰／攝影）

至於塗鴉的清理方式，取決於塗鴉的性質。肖特表示，工務局的清潔人員對此有很多不同的策略。比如他們有一些專門的化學物質可以用來清潔塗鴉，也可以使用強力清洗或硬刷擦洗的方式。有時也會選擇重新塗漆。總之需要根據塗鴉的類型和位置，來使用最好的方法。

至於私人財產上的塗鴉，肖特表示，這也要分情況。「比如工務局人員注意到在商業走廊中的私人財產上有塗鴉，我們會通知業主，你必須清理這個，因為你在商業區。」她說，「還可以選擇加入我們的計畫，我們將為您清理它。這是我們透過向業主們發送通知，來建立合作夥伴關係的絕佳機會。」

肖特表示，工務局的清潔街道工作得到了很多積極的反饋，許多居民對清潔人員表示感謝。在華埠，華人已經進入農曆新年，而清潔街道應該是進入農曆新年的一部分。她希望能在工務局的努力下，讓舊金山的道路變得每天都和去年APEC時期的街道一樣乾淨。「我們在這裡與您合作，我們隨時為您提供支援。」

清潔街道用的清潔車輛。（記者楊逸辰／攝影）
清潔街道用的清潔車輛。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 華埠 華人

上一則

辛普森癌逝 一直被叫O.J 3年級才知道自己本名

下一則

陳詩敏轟布里德 雇用過多高級官員 「是基層雇的兩倍 」

延伸閱讀

疫後入學率低 舊金山大學取消網球項目

疫後入學率低 舊金山大學取消網球項目
30年健身房老店Crunch 退出金山市中心

30年健身房老店Crunch 退出金山市中心
參選第五區市議員 馬百樂誓結束露天毒品市場

參選第五區市議員 馬百樂誓結束露天毒品市場
摩根大通收購 金山第一信託銀行5／24走入歷史

摩根大通收購 金山第一信託銀行5／24走入歷史
舊金山市長13日啟程訪中國 可能會見習近平

舊金山市長13日啟程訪中國 可能會見習近平

熱門新聞

一名男子在康曲柯士達縣對女友動粗，遭到另一名男子以鏟子重擊眼球掉出。此為示意圖。（取自Pexels）

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

2024-04-06 22:32
一名前蘋果工程師2018年駕駛特斯拉車輛時啟用「自動輔助駕駛」模式，結果發生自撞身亡意外。示意圖。（路透資料照）

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

2024-04-08 20:10
半月灣山葵公司種植的山葵品質優秀，雖然要價不菲，卻獲得許多餐廳青睞。（取自臉書）

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

2024-04-06 23:40
櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

2024-04-09 02:13
數據顯示，近半加州高中畢業生沒有資格申請加州四年制公立大學，因為沒有選讀或通過「A到G必修課」。（取自Pexels）

加州公立大學申請 近半高中畢業生沒資格

2024-04-07 15:36
矽谷著名創投家、慈善家徐大麟博士日前因病在台北去世，享年81歲。（取自百人會網站committee100.org）

矽谷創投家徐大麟去世 享壽81歲

2024-04-07 15:55

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案