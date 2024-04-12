金山清潔商業走廊 洗馬路除塗鴉 還市容乾淨

舊金山市工務局長肖特（右）和清潔員工合影。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 工務局（San Francisco Public Works）2023年7月開始就一直實行著「舊金山商業走廊清潔」（CleanCorridorsSF）計畫。主要內容是在每周四向不同的街區商業區部署一大批舊金山公共工程街道清潔工，對人行道進行清洗和清掃，沖洗道路並清除塗鴉。

11日（周四）這天，輪到華埠 士德頓街（Stockton）及都板街（Grant）進行深度清潔行動，包括高壓清洗馬路和人行道、撿垃圾、清除公共設施上的塗鴉及張貼的廣告等。

舊金山工務局局長肖特（Carla Short）表示，工務局建立這個計畫原因之一，是對這些商業區域進行深度清潔。這有助於商戶和社區的運營和發展。在這樣的清潔活動中，工務局可以採用大量的清潔資源和設備。她指出，如果對這些街道時常進行一次真正深度的清潔，那麼每個人所在的地方都能更容易保持乾淨。

在清除塗鴉的方面，肖特表示，他們會根據業主意見來判斷，什麼樣的內容是應該保留的藝術，什麼樣的內容是應該清除的塗鴉。她指出，工務局只會對公共建築上的繪畫或文字進行清除。「沒有業主的要求和許可，我們不會這樣做。」

清潔員工正在清潔道路。（記者楊逸辰／攝影）

至於塗鴉的清理方式，取決於塗鴉的性質。肖特表示，工務局的清潔人員對此有很多不同的策略。比如他們有一些專門的化學物質可以用來清潔塗鴉，也可以使用強力清洗或硬刷擦洗的方式。有時也會選擇重新塗漆。總之需要根據塗鴉的類型和位置，來使用最好的方法。

至於私人財產上的塗鴉，肖特表示，這也要分情況。「比如工務局人員注意到在商業走廊中的私人財產上有塗鴉，我們會通知業主，你必須清理這個，因為你在商業區。」她說，「還可以選擇加入我們的計畫，我們將為您清理它。這是我們透過向業主們發送通知，來建立合作夥伴關係的絕佳機會。」