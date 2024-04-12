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陳詩敏轟布里德 雇用過多高級官員 「是基層雇的兩倍 」

記者王子涵／舊金山報導
陳詩敏特別指出市長新僱傭過多的「高級官員」，是基層僱員的兩倍以上，對於市府公共服務能力和節省開支都是不利的。（記者王子涵／攝影）
陳詩敏特別指出市長新僱傭過多的「高級官員」，是基層僱員的兩倍以上，對於市府公共服務能力和節省開支都是不利的。（記者王子涵／攝影）

舊金山第一區市議員兼市議會預算委員會主席陳詩敏（Connie Chan）11日召開中文圓桌會，介紹市府下一財年的財政計畫。她提出在市府大幅削減預算、職位空缺嚴重的情況下，應優先填補基層服務的職位，如巡邏警員、清潔工、急救人員等。她指出市長新雇用了過多的「高級官員」，是基層雇員的兩倍以上，對於市府公共服務能力和節省開支都不利。

陳詩敏以警局為例指出，在過去三年中，舊金山警局管理層的新聘人數增長了27.3%，而全崗位的增長甚至出現負增長2.5%。根據市府預算和政策分析辦公室的報告顯示，市府15個部門中有14個部門的管理層職位增長超過了全職位的增長幅度，僅有負責招聘的人力部例外。

「這是一個很大問題。」陳詩敏說，職位空缺導致市府僱員被迫加班，增加的加班費仍是一筆巨大的費用，使得市府財政陷入惡循環。「如果舊金山市要實現財政平衡，就必須停止雇用高級官員，將現有財政用在吸引基層雇員和急救人員，降低加班費用，讓市府更好的運作。」

公共衛生部成為舊金山市職位空缺率最高的部分，超兩成的職位處於空缺狀態。警局緊隨其後，約有500多個空缺職位。

去年12月，市長布里德（London Breed）宣布因疫情影響，商業和財產稅收入急遽下降等因素，削減未來三年市府預算分別為7530萬、3810萬、3570萬元。全市面臨3395個崗位的空缺，其中三分之一的崗位來自公共衛生、警局、工務局、機場、交通局和社會服務局。

報告中特別指出，管理崗位即初級經理（Manager I）至部門負責人（Department Head）占全部職位數量的5%，在過去三年新增13.4%，超過全職位不到6%的增長率。

作為預算委員會主席，陳詩敏有能力在今年6月市府預算申請審批的流程中，督促市府各部門修改預算使用計畫，考慮削減部分空缺職位、注重節省開支等。

截至發稿本報未獲市長布里德回應。

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