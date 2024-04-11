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參選第五區市議員 馬百樂誓結束露天毒品市場

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山第五區市議員候選人馬百樂宣布，如果他當選市議員，將採取措施來終結舊金山的露天毒品市場。（圖片來源： 馬百樂X平台）
舊金山第五區市議員候選人馬百樂宣布，如果他當選市議員，將採取措施來終結舊金山的露天毒品市場。（圖片來源： 馬百樂X平台）

舊金山第五區市議員候選人馬百樂（Bilal Mahmood）10在第七街和市場街的交叉口舉行記者，宣布如果他當選市議員，將採取措施來終結舊金山的露天毒品市場。

馬百樂表示，舊金山目前面臨的危機沒有比芬太尼的流行更嚴重的了。去年，在舊金山有811名人因吸毒過量而喪生，這是難以估量的生命損失，這些人的生命是因芬太尼販子而喪失的。

「這些經銷商在我們地區已經變得如此普遍，我們被告知這是『正常的』，」馬百樂說，「但每天有3500名兒童必須從毒販身邊走過，這實在是太不正常了。小型企業晚上必須關門是不正常。有人被芬太尼販子們剝削，然後等死，這是不正常的。」

他提出的是毒品市場干預計畫（DMI），由聯邦司法部制定並由歐巴馬政府擴展，是一項基於社區和警察的計畫，旨在結束露天毒品市場。

它分三個步驟起作用︰

第一步：使藥品市場喪失能力。為藥品市場機構協調中心提供全額資金，授予其緊急權力，使他們能夠完成一項工作：逮捕芬太尼販子。

第二步：遏止毒品市場。毒品市場不斷發展，新的毒販將會進入。對此，將提出計畫預算，為舊金山本地的初犯非暴力犯罪者提供出口通道，讓他們不再成為罪犯。

第三步：防範毒品市場。馬百樂說，如果自己當選，將與警察局合作，確保更多巡警步行巡邏，並投資社區服務以減少再犯。

馬百樂明確表示，毒品市場干預計畫是結束美國露天毒品市場的唯一方法。北卡羅來納州和田納西州實施了該計畫，它們的毒品市場減少了50%。目前這一計畫正在賓州進行試點。馬百樂指出，是時候把它帶到舊金山了。

毒品 舊金山 北卡羅來納州

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