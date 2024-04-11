30年健身房老店Crunch 退出金山市中心

根據商家張貼的告示顯示，「健身房從未能夠從Covid-19大流行的經濟影響中恢復過來」，其窗戶也用紙張貼住遮擋。(谷歌街景）

舊金山 市中心一家運營30多年的健身房，在疫情 大流行和遠程工作的影響下，最終選擇關閉店面，成為最新一家退出市中心商圈的企業。

Crunch健身房位於New Montgomery街55號的The Sharon大樓，建築共三層。健身房於今年3月底就處於關閉狀態。根據商家張貼的告示顯示，「健身房從未能夠從Covid-19大流行的經濟影響中恢復過來」，窗戶也用紙張貼住遮擋。

自疫情爆發的2020年3月開始，加州暫時關閉了室內健身房約一年時間。重新開放後，該健身房的營業時間有所縮短，工作日的關門時間被定為晚上8時。疫情後，健身房在周末也不開放。

Crunch在灣區設有多家分店，店面最多時在舊金山市就設有四家。健身房會員將被轉移至距離最近的第三街350號的分店，而位於Hills廣場的分店在一年前也被迫關閉。

距離該健身房僅一個街區的高檔女裝店Rafael’s因社區犯罪率攀升和銷售業績不佳等原因，也計畫在今年6月關店。附近的Alexander書店也於一年前關店，這兩家公司經營歷史都超過30年。另外一家24 Hours健身房也於去年離開了該社區，其經營歷史也可追溯到三十年前。

The Sharon大樓始建於1912年，在疫情期間，該建築陷入財政困境，前業主Swift房地產公司拖欠了抵押貸款 。

今年10月，抵押貸款機構CrossHarbor Capital Partners的子公司在一次拍賣中，以1500萬元的價格買下了這棟大樓的控制權，其未償債務高達6500萬元。