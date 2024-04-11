參與7命案 米慎區6幫派成員被捕

位於舊金山市中心的菲利普伯頓聯邦大樓和聯邦法院。（谷歌街景）

六名長期在舊金山 米慎區（Mission District）作案的幫派份子，因參與七起謀殺案而被判入獄，該團伙長期造成當地社區的不安。

聯邦檢察官拉姆齊(Ismail J. Ramsey）和國土安全局探員塔圖姆金（Tatum King）在9日聲明中表示，六名被告於2023年10月認罪，被判處11至32年不等的監禁。

六名被告都是來自於名叫「19th Street/16th Street Sureños Gang」的墨西哥裔幫派，其犯罪活動包括槍擊 、搶劫和毒品 交易等，其中在2006年至2013年期間犯下七起謀殺案。

拉姆齊表示，數十年來該幫派通過槍擊、搶劫和毒品交易在舊金山米慎區製造恐怖。「本案的判決清楚地證明，無論暴力發生在何時，我們都將追捕幫派暴力的犯罪者，伸張正義。」

被告分別是35歲的Eddy Urbina、37歲的Jonathan Aguilar、41歲的Orlando Hernandez、34 歲的Weston Venegas、35歲的Juan Carlos Gallardo和44 歲的Mario Reyes，六人都來自於舊金山。

Eddy Urbina被判32年監禁。他在認罪協議中承認在2008年9月4日的槍擊案中，殺死了兩名受害者，並試圖謀殺另一人，以報復幫派成員。

Jonathan Aguilar被判30年，他承認參與2006年3月14日的槍擊案，他與同夥槍殺了兩名受害者，並試圖謀殺另外兩人。此外，他還承認參與2007年9月的一起槍擊案。

Orlando Hernandez與Weston Venegas分別被判處25年，兩人參與2013年3月30日的謀殺案，試圖報復一名幫派成員而實施槍擊。據法律文件顯示，受害者是一名無辜平民，被誤以為是敵對幫派。兩人此前因犯敲詐勒索罪被判12年。

Juan Carlos Gallardo因槍殺列治文市一名16歲男孩，並參與幫派搶劫，被判22年監禁。Mario Reyes因參與敲詐勒索和販毒，被判11年監禁。

塔圖姆金表示，這場宣判反映了執法部門在這起米慎區長期散播恐怖的案件中伸張正義，為遭受痛苦的受害者家庭帶去一些慰藉和安寧。