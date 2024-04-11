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中半島社區急難應變小組 向華人社區招生 15年來首次以中文授課

記者葛歆／柏林甘報導
中半島中央縣消防總局4月舉辦免費的全中文社區急難應變團隊基本培訓，面向華人社區招生。（莊明憲提供）
中半島中央縣消防總局4月舉辦免費的全中文社區急難應變團隊基本培訓，面向華人社區招生。（莊明憲提供）

中半島中央縣消防總局（Central County Fire Department）4月舉辦免費的全中文社區急難應變團隊基本培訓，面向華人社區招生，名額有限，報滿即止。

負責授課的（社區緊急應變小組）CERT志工協調員，希爾斯堡居民莊明憲（Mike Chuang）表示，這項培訓由國家急難管理局創辦，全國授課內容一致。這是北加州15年以來首次在以中文授課。

培訓內容包括：災難應變的醫療訓練、火勢控制、傷勢控制、傷患營救運送，、災難搜索、恐怖襲擊應變、 災難應變心理、個人與家庭的備災知識和習慣。課程總計20小時，將在4周內完成，每周上2次課。參加培訓者將學習如何成為社區回應團隊的一員，接受基本應急技能的交叉培訓，並有機會成為中央縣消防局社區準備計畫CERT成員。

莊明憲表示，參與這個培訓，除了在災難發生時自救、幫助家人、為社區做貢獻，最重要的是喚醒華裔社區對的災難應變意識，並讓政在急難救工作中重視華人社區。

他指出，北加州有龐大的華裔人口數量，但是災難發生後大多數人往往不知道該找誰救助，政府也沒有中文翻譯，致使華人社區錯失獲得支援的機會。而面向拉丁裔社區，則有西班牙語翻譯，社區也更容易獲得相關的資源。

莊明憲表示，在過去的五六年中，他一直在他向聖馬刁縣申請全中文的急難應變培訓，今年終於獲批，希望趁這個機會讓政府知道，在急難救助工作中有中文的必要。

CERT是由社區鄰里有心人士自發接受特殊訓練後組成。透過系統訓練，小組成員能在災難發生時期辨別災變，保護自己和家人並在確保自身及家人無虞之後，投身救難，及幫助災後重建。

此次活動的各項概況如下︰

培訓日期：4月9日、11日、16日、18日、23日、25日、30日上課，5月4日實際操作；

上課時間：晚6時至8時30分；

上課地點：柏林甘活動中心，Burlingame Recreaction Center, 805 Burlingame Ave, Burlingame, Sequoia Room B.；

費用：免費；

參加資格：18歲以上，願意幫助自己或社區者；

報名截止：額滿截止；

主辦單位：中央縣消防總局；

報名方法：致電4155198106，或發電郵至[email protected]，或網上報名www.surveymonkey.com/r/85M6KJ5。

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