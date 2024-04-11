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BART傳統列車將退役 20日最後懷舊之旅

編譯組／綜合報導
自從1972年以來，數十億乘客搭上BART列車去約會、通勤或觀看表演與賽事，BART列車是灣區生命線。(圖取自BART臉書)
自從1972年以來，數十億乘客搭上BART列車去約會、通勤或觀看表演與賽事，BART列車是灣區生命線。(圖取自BART臉書)

首批灣區捷運BART傳統列車出現在1970年代，是當時具有前瞻性的交通工具，鋁製外觀比地鐵更能喚起太空時代的記憶。這些列車後來成為歷史文物，現在更將永遠退役，當局為公眾提供最後搭乘體驗。

4月20日下午1時開始，BART計畫在屋崙麥克阿瑟車站(MacArthur Station)使用原有兩列具有十節車廂的列車，做為道別慶祝列車。尼克森總統曾說，BART看起來就像太空站(NASA)。

自從1972年以來，數十億乘客搭上BART列車去約會、通勤或觀看表演與賽事。列車是灣區生命線，事實上，BART發言人艾利森(Jim Allison)表示，也曾有嬰兒在列車上出生。

他說，2012年舊金山巨人隊在世界大賽贏得勝利的遊行當日，BART列車承載超過50萬名乘客；1989年洛馬普列塔大地震（Loma Prieta Earthquake）導致海灣大橋關閉約一個月，BART列車在舊金山海灣下方的跨灣隧道(Transbay Tube)持續運行。

「BART傳統列車對灣區非常重要。但現在是時候說再見。」艾利森指出，傳統列車退役只是無法持續運行，也是時候擁抱新列車。

懷舊搭乘活動專車計畫自麥克阿瑟車站開往佛利蒙(Fremont)，這是BART於1972年9月11日開通時的第一條路段。計畫的送別慶祝活動包括演講、抽獎活動。任何人都可按正常票價乘坐，只需帶一張灣區捷運卡Clipper card，因為BART原有磁條紙質車票，已如傳統列車上的地毯與內裝，都已消失不見。

艾利森表示，活動當天下午，列車將根據需要再麥克阿瑟車站與佛利蒙之間運行額外路線，提供每名想乘坐懷舊列車乘客乘坐機會，並會沿途按慣例停靠。

灣區捷運BART開通時，是美國第一個新建快速軌道運輸系統。原始製造商「Rohr」是一家航空航太公司，選擇未來派外觀搭配BART先進技術。「西部鐵路博物館」(Western Railway Museum)指出，BART系統配備中央電腦控制、車載電子推進系統，以及有史以來製造重量最輕的列車。

BART列車舊車與新車最大區別，是舊車裝配有地毯與布墊，試圖讓BART變得非常舒適。但是，若使用光滑材料，清理污穢、擦拭食物或民眾留下東西，就會更容易。BART於2014年用易於清潔座椅取代，也不再有灰色地毯。

BART指出，當捷運系統每周乘載十萬名乘客時，布料與地毯可能才有意義，而非新冠疫情之前、每日承載超過40萬名乘客的載客高峰期。

其實BART的經營狀況艱難。疫情爆發以來，灣區捷運系統BART得到聯邦與州政府的巨額補貼，如今這些款項即將用罄，BART新公布的預算指出，至少連續三年都會有相當大的虧損。

過去四年多乘客遽減，幸虧有19億的政府補貼BART才能夠繼續營運。BART新公布的預算案指出，從2025年7月開始的2026會計年度，虧損額是2600萬元。但是比起BART預測的3億4900萬元的2027會計年度虧損，那只是小巫見大巫。

疫情爆發前的2019年，70%的營運經費來自乘客所付的車資。但是從2020年至今，還不到35%的經費是來自車資。2023年上半年乘客數量開始回升，但到去年夏天起就不再繼續增長，目前的乘客數約為2019年(周一至周五平均每天40萬人次)的45%而已。

灣區 捷運 疫情

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