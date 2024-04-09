日食灣區掀熱潮 師生戶外欣賞很興奮 明年加州可看到月全蝕

從德州向東北方向有一條狹長地帶8日可以看見日全食，但在加州只能看到偏食。（Pexels網頁)

8日的日全食 （total solar eclipse）在各地引起不小的轟動，許多學校讓學生到戶外欣賞。有些人甚至希望日食給他們帶來好運，也有少數人覺得美國人也太大驚小怪了，且明年加州 可以看到月全蝕(total lunar eclipse)。

這次的日食，從德州 向東北方向有一條狹長地帶可以看見日全食，但在加州只能看到偏食，天文學家早已預測，灣區在11時13分的時候，大約有三分之一的太陽被月球擋住。62歲的沙貝利(Mojgan Saberi)沒有跟朋友一起去達拉斯看日全食。不過她卻是比較幸運的，因為她的朋友們花大錢訂機票、旅館，但這天卻是個大陰天，還有下雷雨的可能，她反而看到了日食。

在屋崙的珊科法小學(Sankofa United Elementary School)，老師帶著學生在戶外觀賞日食，師生都覺得特別興奮。科學家當然不會放過這個觀察日冕(corona)的大好機會，希望因此在相對論方面有所突破，也能觀察到太陽風(solar wind)對地球的影響。

29歲的沙拉薩(Stefan Salazar)最近在工作上太不順利，淪落到在舊貨店打工。他表示，住在德州的母親敦促他請假一天，去體驗這個難得的天象，或許可以靠它改運，得到一些橫財。他沒錢買一副日食眼鏡，沒辦法看這次的日食，只能去感受它。

在屋崙的夏柏太空與科學中心(Chabot Space and Science Center)，日食在10時14分開始之前，門票都已經售罄。年紀都是70多歲的兩位女士，結伴在外面戴著日食眼鏡看這個天文奇景，她們向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的記者表示，她們從來沒見過日食，這是她們此生最後一次看日全食的機會，所以絕對不能錯過。

這是美國最近七年來第一次出現日食，下一次是2045年8月12日，在加州將會是日全食。不過加州人明年3月25日，就可以看到月全食。

75歲的瓦特森(Albert Watson)在舊金山的多洛雷斯公園(Dolores Park)跟狗玩球，他認為現在的人太閒，很多人因為要看日食竟然不去上班上學，真是不可思議。