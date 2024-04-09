不滿華埠舞獅封街遭抵制 支持者連署力挺

柔功門經過多年的發展，逐步登上全市主流社會的舞台，向全市推廣舞獅傳統文化。（記者王子涵╱攝影）

每逢過年過節，舊金山華埠 必不可少的便是熱鬧喧騰的舞龍舞獅表演，不僅是華人消災除害、求吉納福的重要儀式，也是給慕名而來的遊客一個走進社區，沉浸式體驗中華文化的理由。

然而近日，華埠都板街（Grant Avenue）30多家小商戶卻因此受到嚴重困擾，稱表演造成的噪音損害了老年人與孩子的健康，並擔憂表演團體所申請的「封街許可」會大幅減少華埠的客流量和停車位，影響商家經營。他們反對封街，正請求舊金山上訴法院撤銷封街許可。

支持者則表示，舞龍舞獅表演為華埠帶來了巨大的遊客量和商機，封街也能夠保證參加訓練的青少年安全。雙方發起的線上簽名活動分別爭取到1300多個簽名，在共享華埠街道，與保持華埠開放的議題上爭論不休。

都板街是華埠最核心的商業街之一，餐飲、茶葉、紀念品、骨董、中藥材等數百家商家在此世代經營，是華埠最重要的經濟支柱。得益於華埠夜市、中秋街會等成功案例。市府娛樂委員會於3月19日批准了在未來一年的周六周日，封鎖都板街夾加利福尼亞街至華盛頓街的三個街區，從早9時到晚6時共9個小時，以舉行街頭表演等社區活動，而申請授予給了華埠知名醒獅團柔功門（Lion Dance Me）。

商戶擔心，舞龍舞獅伴隨的敲鑼打鼓聲太過響亮，若成為社區日常，弱勢群體將無法忍受。都板街831號的茶葉店Red Blossom Tea Commpany老闆Alice和Ben表示，商戶聯合起來並非反對舞龍舞獅文化，而是幫助弱勢的長者社區發聲。

Ben展示了一名經常光顧店面的殘疾顧客的照片，表示街旁的停車位對於殘障人士是不可或缺的。封鎖街道會讓社區本就稀缺的停車位進一步減少，顧客便會選擇去漁人碼頭等更方便的地點。

Alice擔憂，華埠有許多長者居民，由於文化和語言的不通，他們的聲音往往不被聽到。她認為，舞龍舞獅的噪音可能成為健康隱患，年輕的練習者也要注意防護，佩戴耳塞等保護聽力。

柔功門醒獅團2012年由劉世民（Norman Lau）成立，其父親是華埠知名僑領、中華總會館通事劉榮浩。柔功門經過多年的發展，逐步登上全市主流社會的舞台，向全市推廣舞獅傳統文化。並且柔功門還在高中組建舞獅隊，舉辦首屆舊金山高中舞獅大賽，帶隊參加國際比賽等。

柔功門發言人張藍真表示，柔功門的華裔 青年在過去的三年裡，堅持每個周末在華埠表演舞龍舞獅，支持華埠旅遊業，為振興華埠經濟提供服務，沒有收取任何費用，默默堅守對華埠的熱愛和承諾。他希望，社區能夠合理利用分享公共空間，支持華裔青年做正確的是，保持華埠對外開放。