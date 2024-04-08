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應對PG&E漲價 官員提議固定月費 依收入每人6至24.15元

記者李怡╱舊金山報導
PG&E不斷上調電費，惹舊金山民眾憤怒。（記者李怡╱攝影）
PG&E不斷上調電費，惹舊金山民眾憤怒。（記者李怡╱攝影）

近來本報密切關注太平洋瓦電（PG&E）不斷上調的電費給民眾生活帶來種種影響。舊金山當地民眾對不斷上漲的電費也表達不滿，甚至一度引起民憤。為此加州公用事業委員會（CPUC）的官員提議，制定每月每人24.15元的固定月費付費政策。

提議指出，加州的三大公用事業公司，即南加州愛迪生公司、聖地牙哥天然氣公司和太平洋瓦電的約1100萬客戶將按月繳納費用。根據收入，月費分為三級。收入低於聯邦貧窮線200%的客戶每月只被收取6元，收入占中位數80%且住可負擔房者，每月需繳費12元。其他民眾將按常規繳24.15元月費。

此項收費標準提出的背景是源於在2022年通過的一項名為AB205的州法。該法律要求CPUC將電力和燃氣費率的設定方式，從基於能源消耗系統轉變為與客戶收入相對應的計費系統。

監管機構認為，新的繳費方式大大降低了低收入家庭的每月支出總費用，但高收入居民可能會支付更多費用。固定收費的支持者表示，提議有可能會激勵民眾購買電動車和安裝家用熱泵等節能技術電器，使得能源更便宜。但反對此政策的團體致函CPUC稱，固定收費的提議最終可能會增加加州人的能源成本，特別是住在小型住宅、公寓的居住者。

舊金山市區公寓居民JessieYe向本報表示，她每月在單身公寓內的電費消費大約是45到55元，煤氣費用大約在30元左右。這一消費額度，只是家用電器包括，電燈電視燒水壺和微波爐等小型電器的使用，煤氣也只是日常的烹飪。她說，如實施固定月費制度，那真是撿到了大便宜。並表示，這一制度的實施雖然降低了每月的家庭開支，且不用再擔心電費上漲，但是同時更會擔心沒有節制的固定收費制度，會不會造成能源的大量浪費。

預計此項提案最快於5月9日獲得公用事業委員會的投票通過，並將於2025年或2026年生效。如果實施此政策，加州的高收入群體將是繳納最多公共事業費用的群體，使用太陽能電池板的家庭也可能會支付更多費用，因提案會將太陽能向家用電網輸送的電力歸納在PG&E輸電系統中。

加州 舊金山 低收入

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