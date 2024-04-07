陳詩敏記者會爆衝突 稱對手派人鬧事

市議員陳詩敏5日接受採訪時，遭人高聲打斷、阻擾，她昨天質疑，是競選對手派人來鬧事威脅。（記者劉先進 ／攝影）

金山第一區華裔 市議員陳詩敏（Connie Chan）5日舉行公共安全記者會後，與競選對手邁珍(Marjan Philhour)的數個支持者爆發激烈口角。陳詩敏6日表示，支持者中有市長布里德的前立法助理約翰斯頓（Conor Johnston），很難不讓人懷疑，「是市長和邁珍派這些人來鬧事威脅。」

陳詩敏6日說，2023年因小商業被竊盜上升，一直向布里德要求為列治文區提供公共安全資源，但市長忽視這些訴求。在2月20日罪案發生後，她還發郵件給布里德和警長史考特，也沒得到回覆。「市長辦公室回應說，『我並未要求與市長舉行任何會議來討論列治文的公共安全問題。』我該多少次提出要求才能見面？」

陳詩敏表示，5日她和小商戶公開向市長要求公共安全援助。「沒想到，不但得不到支持，她前立法助理、如今的大麻 商人約翰斯頓，還到場帶領示威反對這些請求。他們並非和平示威，大聲不斷罵人恐嚇，我也沒機會回答問題。」陳詩敏說，如果布里德和邁珍以為派出示威者來威脅恐嚇，她就會低頭，那麼她們就想錯了。「為社區爭取權益，我不害怕，不會退縮。」