佩斯金競選起跑 訴求明智打擊犯罪

舊金山市議長佩斯金6日在華埠花園角廣場，舉行競選市長起跑活動，大批民眾到場支持。（記者劉先進／攝影）

舊金山市議長佩斯金 (Aaron Peskin)投入市長競選，6日在華埠 花園角廣場，舉行競選起跑活動，500多人到場支持，不少人大喊佩斯金的綽號「鬍鬚佬」。佩斯金的競選口號是「實事實幹的市長」。他希望復甦金山，集體治癒城市，利用增加警力增強公共安全，支持逮捕芬太尼毒販，明智地打擊犯罪，解決遊民 、住房危機。

佩斯金的競選，獲得第一區市議員陳詩敏，前市議員李麗嫦等的支持。今年11月的金山市長選舉，將有五人激烈角逐，除了佩斯金和競選連任的現市長布里德，還有非營利組織創辦人、李維斯·斯特勞斯公司（Levi Strauss）繼承人丹尼爾‧羅偉（Daniel Lurie），前市長麥法恩（Mark Farreell）、現市議員安世輝（Ahsha Safaí）。

佩斯金的演講，圍繞金山的挑戰開始。強調集體治癒「我們自己」，解決犯罪、芬太尼過量和遊民問題。他過往投票支持增加警力，在田德隆地區宣布緊急狀態。「我支持逮捕芬太尼毒販並追究責任，但逮捕吸毒者而不採取任何行動是一種玩世不恭的危險政策，其結果往往導致更多吸毒過量，而不是提供更多的戒毒治療。作為市長，我將採用以前幼稚園同學、現任副總統賀錦麗的理念，明智地打擊犯罪。」

佩斯金說，需要更多的警員在街上巡邏，更多的醫護人員、急診室護士、心理健康服務提供者、戒毒治療專家和911報警接線員，保證安全。針對金山警員短缺500人，佩斯金說，希望建立一個從學校到警官的管道，直接從社區招募人員加入警員隊伍，建立全市範圍內的社區警務，在每個社區都有徒步巡邏和社區大使。

佩斯金處理遊民危機的方法，將基於預防、庇護、治療和住房四大支柱。他說，將在主計長旗下新設監察長，擁有傳喚和調查的權力，以根除市府腐敗行為。他希望增加2000個庇護床位，並啟動馬歇爾計畫，利用不增加稅收的延稅融資，為工會兄弟姐妹、教師、護士、消防員以及不符合低收入 住房條件但又無法負擔市價豪宅的家庭，為1萬5000個中產階級提供可負擔房。

金山華人社區宗教領袖方小龍（Norman Fong）表示，佩斯金是「鬍鬚佬」，比任何政客都傾聽民眾的聲音，是大家的朋友，推動在華埠設置交通燈，增強長者和行人安全，並挽救華埠散房。代表2000多名低收入移民的社區住客聯會主席梁榮浩表示，佩斯金服務金山20多年，一直反抗不公，爭取更多可負擔房，為老人爭取免費公車，關心社區安全，「金山問題太多，我們都受夠了。希望佩斯金參選市長，為民請命。」