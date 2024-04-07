市長話金山／實施E提案 金山巡邏警員人數增

舊金山市長布里德參與華埠活動。（市長辦公室提供）

親愛的讀者們︰

隨著舊金山 正密鑼緊鼓地實施由選民通過的新公共安全措施，2024年至今的最新犯罪數據持續改善。 2024年第一季度，與2023年第一季度相比，財產犯罪下降了32％，暴力犯罪下降了14％。 這方面在2023年已見到主要成效的基礎上進一步加強，當時市內除了2020年疫期期間的低犯罪率之外，還見證了十年來的最低犯罪率。

儘管這是一個積極良好的消息，我們還有更多工作要做，讓大家更安全，而我們並不會放鬆。當人不幸成為犯罪受害者時，這些統計數據並不重要，我們的執法機構正在努力不懈，為受害者申張正義，保護社區。

感謝本地執法機構的辛勤工作，包括舊金山警察局，舊金山縣警局，以及州和聯邦合作夥伴，加州 公路巡警，加州國民警衛隊和毒品 執法局。 舊金山地方檢察官和美國檢察官辦公室也繼續積極起訴包括毒品犯罪等案件。

最近使舊金山更安全的執法活動的例子還包括：

‧作為跨部門打擊毒品市場的努力的一部分，舊金山警察局及縣警局在一天之內逮捕了54人，其中包括數十名逃犯。

‧地檢官在針對舊金山成功起訴一宗在多個地點犯案的有組織零售盜竊案。

‧地檢官辦公室指控了兩名涉嫌在毒品交易中持有幾乎兩磅芬太尼的毒販。

‧美國檢察官辦公室在聯邦法院兩次成功對田德隆區毒販定罪。

‧舊金山開始在全市100個十字路口安裝400台車牌識別攝像器。

‧在列治文區破壞了20輛汽車案件中，舊金山警察局成功逮捕了一人。

‧地檢官辦公室成功對一名涉及多宗汽車竊賊定罪。

在3月份，選民通過了E提案以賦予警察21世紀的技術和工具在進行工作，改變了市政法規以使更多警察在街上巡邏和追捕罪犯，並防止警察委員會把理念淩駕於社區安全之上。在我指示下，警局亦已開始計畫並投入資源開始實施E提案。

隨著E提案的實施，像自動車牌識別讀卡器這樣的新公共安全工具的部署，以及警員訓練班人數的不斷增長，舊金山將在年內有更多的警員巡邏，使舊金山更安全。

通過共同努力，我們致力使舊金山成為居民，商業，上班一族和訪客展現一個更安全，更有活力的城市。 我們將繼續在各級政府之間協調，推出新的工具和政策，並支持我們的警員，縣警和律師在街上和法庭上的工作。

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敬安！