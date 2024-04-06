市長選情激戰 佩斯金遞表參選

佩斯金與他的母親到選務處登參選舊金山市長。（記者楊逸辰/攝影）

舊金山 市議會議長佩斯金5日來到舊金山市府的選舉登記處，填寫並遞交了參加市長選舉的登記表格。在一圈記者和攝像師的圍攏下，佩斯金在登記表格上填寫了屬於自己的信息，隨後在選務工作台前宣誓正式參選。他將於6日在華埠 花園角廣場，舉辦正式參選後的首場公開官宣活動。

在佩斯金參選之後，如今的舊金山市長選舉主要候選人數已經達到五人（其餘四人分別是布里德、安世輝、羅偉和麥法恩），選情也更為複雜、激烈。佩斯金表示，他在擔任市議會議長的過程中有很多對舊金山的認知，他擔任政府要職的充分經驗絕對可以用於成為一市之長管理城市。「我認為舊金山的選民是美國最聰明的選民，我認為他們會好好觀察所有的候選人，他們會弄清楚誰是有經驗並在乎舊金山的人。」他説道。

佩斯金認為舊金山的價值是關心自己的人民、正確對待自己的人民，同時嚴謹地管理財政來製造繁榮的經濟。「我不認為這關乎進步（progressive）或者溫和（moderate），這關乎應該是照顧好舊金山，而作爲一個市長應該知道怎麽去做。」

佩斯金想對舊金山的華裔 社區說，他已經被華裔社區對他的支持和關心所感動。他表示，舊金山近年來在華埠所取得的成就經驗應該擴展到舊金山的其他各個區域。他表示他將在4月6日於華埠的花園角廣場來分享如果他成為市長的展望和計劃，而選擇在花園角廣場正是因為他與華裔社區緊密的聯繫。

佩斯金這次來到選舉登記處還帶來了自己的妻子沙納漢（Nancy Shanahan）和他84嵗的母親齊波拉（Tsipora Peskin）。她的母親表示在自己兒子一生目前所作的事業中，從來沒有讓自己和他已去世的父親失望過。

被問到此時他對舊金山最大的擔心時，佩斯金表示，非常明顯地，舊金山正在因公共安全問題而掙扎，同時它也正處於無家可歸問題和非法藥物濫用的危機，舊金山需要從這些問題中回復過來。