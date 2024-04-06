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電動車喊卡 蘋果加州裁員逾600人

編譯林思牧／綜合報導
蘋果公司今年全球開發者大會將於 6月 10 日舉行。(圖取自Apple 官網)
蘋果公司今年全球開發者大會將於 6月 10 日舉行。(圖取自Apple 官網)

媒體取得蘋果公司(Apple)向加州就業發展局(EDD)申報的裁員文件，在聖他克拉拉上班的員工之中，有614人將被裁撤，他們最後一天上班的日期是5月27日。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，不久前傳出的消息，蘋果過去十年企圖開發自己品牌的電動車，該計畫已被公司取消，蘋果公司並沒有正式公布相關的訊息。

在蘋果給EDD的文件中，並沒有明說裁撤的614人是該專案的人員，但因為被裁的職位有「機車間經理」(machine shop managers)、「硬體工程師」(hardware engineers)和「產品設計工程師」(product design engineers)等的抬頭，科技業分析師認為這些人是跟電動車專案相關的。

疫情爆發後的早期，灣區科技業者大量增聘員工應付在家封鎖者的電子產品搶購，但蘋果增聘的步調比較緩和。疫情緩和後其他公司開始大量裁員，蘋果也沒有加入他們的隊伍。但4日(周四)晚間舊金山紀事報刊出這則新聞後，揭示出蘋果第一度大裁員(mass job cut)開始，而且這六百多人可能只是第一波。

蘋果執行長庫克(Tim Cook)去年5月表示，公司盡量不會裁員，裁員是最後手段(last resort)，那時候蘋果完全沒有裁員的計畫。中國原本是蘋果最大的市場之一，但是中國人民的消費轉趨疲弱，以致蘋果去年最後三個月的季度營業額(revenue)消退。另外，蘋果被美國的司法部(Justice Department)提出反托拉斯訴訟(antitrust lawsuit)，該部指控蘋果非法壟斷智慧手機的市場。

被裁的員工屬於位於聖他克拉拉的八間辦公地點：3689 Kifer Road (371人)、1705 Wyatt Drive(58人)、3260 Scott Blvd(52人)、3111 Coronado Drive(49人)、3250 Scott Blvd(35人)、2945 San Ysidro Way(23)、2975 San Ysidro Way(15)、3000-3008 Kifer Road (11人)。

裁員 疫情 舊金山

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