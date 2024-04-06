在田德隆區販毒 兩名年輕罪犯被逮

舊金山地方檢察長謝安宜。（本報檔案圖）

舊金山 打擊毒品 犯罪的努力又取得進展，地方檢察長謝安宜 (Brooke Jenkins) 4日宣布，兩名20歲出頭的男性被告因田德隆區毒品販運而受到指控，他們分別是岡薩雷斯-謝拉（Jeremy Gonzalez-Sierra，21歲）和穆裏略-塞拉亞（Ronald Murillo-Zelaya，23歲）。

岡薩雷斯-謝拉被指控一項持有並出售可卡因鹼的罪名，穆裏略-塞拉亞被指控犯有五項持有並出售受控物質的罪名–芬太尼、羥考酮、甲基苯丙胺、可卡因鹽和Xanax。他們於4月3日被提審，兩人都對所有指控表示不認罪。

謝安宜表示：「我要感謝舊金山警察局和我們所有其他執法合作夥伴，他們不懈地努力關閉這些露天的毒品市場。我的辦公室將繼續盡一切努力追究毒販的責任，同時強化我們表達的信息，就是舊金山仍然堅定地致力於維護所有人的公共安全。」

根據法庭記錄，2024年3月31日，舊金山警方觀察到岡薩雷斯-謝拉和穆裏略-塞拉亞在田德隆區看似進行了毒品交易。進一步調查后，警方從穆裏略-塞拉亞身上查獲了700克（約 1.5 磅）芬太尼以及其他管制物質。

岡薩雷斯-謝拉和穆裏略-塞拉亞的下一次出庭日期是4月16日，舊金山高等法院第11部門會對此案進行初步聽證會。地方檢察官辦公室決定拘留這兩人以候審，因為他們構成了公共安全風險。

儘管已提出指控，但這仍在積極調查中。任何有訊息的人請撥打舊金山警察局舉報熱線 1-415-575-4444 或發送簡訊至TIP411，並以SFPD開頭。您可以保持匿名。

2024年第一季度，地方檢察官辦公室收到224起毒品重罪案件，立案193起。同一時期，有64起毒品重罪案件被定罪，其中1起透過陪審團審判，42起透過對其他案件認罪得到解決。