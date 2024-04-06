我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

在田德隆區販毒 兩名年輕罪犯被逮

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山地方檢察長謝安宜。（本報檔案圖）
舊金山地方檢察長謝安宜。（本報檔案圖）

舊金山打擊毒品犯罪的努力又取得進展，地方檢察長謝安宜 (Brooke Jenkins) 4日宣布，兩名20歲出頭的男性被告因田德隆區毒品販運而受到指控，他們分別是岡薩雷斯-謝拉（Jeremy Gonzalez-Sierra，21歲）和穆裏略-塞拉亞（Ronald Murillo-Zelaya，23歲）。

岡薩雷斯-謝拉被指控一項持有並出售可卡因鹼的罪名，穆裏略-塞拉亞被指控犯有五項持有並出售受控物質的罪名–芬太尼、羥考酮、甲基苯丙胺、可卡因鹽和Xanax。他們於4月3日被提審，兩人都對所有指控表示不認罪。

謝安宜表示：「我要感謝舊金山警察局和我們所有其他執法合作夥伴，他們不懈地努力關閉這些露天的毒品市場。我的辦公室將繼續盡一切努力追究毒販的責任，同時強化我們表達的信息，就是舊金山仍然堅定地致力於維護所有人的公共安全。」

根據法庭記錄，2024年3月31日，舊金山警方觀察到岡薩雷斯-謝拉和穆裏略-塞拉亞在田德隆區看似進行了毒品交易。進一步調查后，警方從穆裏略-塞拉亞身上查獲了700克（約 1.5 磅）芬太尼以及其他管制物質。

岡薩雷斯-謝拉和穆裏略-塞拉亞的下一次出庭日期是4月16日，舊金山高等法院第11部門會對此案進行初步聽證會。地方檢察官辦公室決定拘留這兩人以候審，因為他們構成了公共安全風險。

儘管已提出指控，但這仍在積極調查中。任何有訊息的人請撥打舊金山警察局舉報熱線 1-415-575-4444 或發送簡訊至TIP411，並以SFPD開頭。您可以保持匿名。

2024年第一季度，地方檢察官辦公室收到224起毒品重罪案件，立案193起。同一時期，有64起毒品重罪案件被定罪，其中1起透過陪審團審判，42起透過對其他案件認罪得到解決。

舊金山 毒品

上一則

打擊販毒銷贓點 金山拖吊可疑車輛

下一則

棒球經歷太傳奇 紐森遭疑不澄清

延伸閱讀

聯合航空兩飛機 在舊金山國際機場發生擦撞

聯合航空兩飛機 在舊金山國際機場發生擦撞
ILF舉辦青少年領導訓練營暨才藝競賽 即日起收受作品

ILF舉辦青少年領導訓練營暨才藝競賽 即日起收受作品
舊金山公寓房價觸底 今年估將顯著回升

舊金山公寓房價觸底 今年估將顯著回升
舊金山慶祝金門公園154歲生日 布里德鼓勵參與最佳公園

舊金山慶祝金門公園154歲生日 布里德鼓勵參與最佳公園
舊金山「濰縣西方僑民集中營」展覽 落幕

舊金山「濰縣西方僑民集中營」展覽 落幕

熱門新聞

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）

華人遊客、露營者經歷大蘇爾受困 幸已解圍

2024-04-01 20:55
7名蒙面劫匪闖入這家Walgreen藥店，他們徑直衝入美妝區將貨品倒入黑色袋子中。（KPIX匿名員工提供）

Walgreen藥店被零元購 警方4小時後才出警

2024-04-02 18:49
1號公路大蘇爾(Big Sur)路段南向車道坍方。（受訪者提供）

加州1號公路大蘇爾段坍方 1600人受困

2024-04-02 02:20
以低收入家庭學生為主的舊金山米慎高中，加大錄取率遠高於許多精英高中。（取自米慎高中臉書）

金山米慎高中加大錄取率勝過名校 秘訣在那裡?

2024-03-31 02:20
屋崙港口局委員長萊斯利（Barbara Leslie）表示，超過半數的國際旅行常客，和近三分之一的國內旅客都不知道屋崙位於灣區。（港口委員會提供）

屋崙機場新名稱加「舊金山灣」SFO嚴重擔憂

2024-04-01 18:48

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶