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打擊販毒銷贓點 金山拖吊可疑車輛

編譯林思牧／綜合報導

去年5月下旬起，舊金山多個執法單位合作打擊犯罪，治安似乎稍有改善。市長辦公室證實，最新祭出的一招，是在田德隆區(Tenderloin neighborhood)和市場街南區(South of Market，簡稱SoMa neighborhood)把有販毒或銷贓嫌疑者的車子拖走。

舊金山標準報（San Francisco Standard）報導，去年5月至今，執法單位已經在這兩區逮捕了數千人次的毒品經銷商(drug dealers)，在街上看到警察快步追趕嫌犯的景象，市民還以為在拍警匪片，但那其實是「毒品市場警政單位協調中心」(Drug Market Agency Coordination Center)的作業。

上個月標準報報導，市長布里德(London Breed)的辦公室和市議會，有意立法強制田德隆區的街角商店(corner stores)提前打烊，因為這些店鋪似乎吸引了犯罪者聚集在附近。

但現在市府證實，剛開始採用拖吊車輛的方式打擊犯罪，如果有某輛車被懷疑是用來做販售毒品或贓貨(stolen goods)的，市府的拖車(tow truck)就會把車子拖走。譬如4月3日晚間，標準報的記者親眼目睹一排七輛拖車，各拖一部車集體進行掃蕩，地點是金門街(Golden Gate Avenue)和瓊斯街(Jones Street)一帶，一批拖走以後再回來拖吊。

市長的發言人沙法薩德(Parisa Safarzadeh)指出，市長會繼續使用各種工具，包括拖吊車輛，來打擊販毒與銷贓的人。另外，給違規車輛開罰單、拖吊可疑車輛是舊金山市立交通局(San Francisco Municipal Transportation Agency)的工作，罪犯當然不會輕易讓交通局的人把車拖走，市警局證實該單位派有警員保護這些拖車司機。

居民和商家表示，白天的治安情況有些改善，但入夜以後在特定的幾條街上，非法的活動還是像以前那樣猖獗。市政府、市警局以及社區人士，集思廣益的希望進一步改善治安，譬如有些小型購物商場用五呎高的鐵欄杆把商圈圍起，似乎收到一些效果。

舊金山 毒品

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