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不贊成限制中社媒 陳詩敏公開首個微信群

記者劉先進／舊金山報導
陳詩敏5日公布上任以來首個微信群計畫，方便和華裔市民溝通。（記者劉先進 ／攝影）
陳詩敏5日公布上任以來首個微信群計畫，方便和華裔市民溝通。（記者劉先進 ／攝影）

陳詩敏5日公布上任以來首個微信群「最愛列治文」，市民可掃描二維碼入群，在工作日反饋問題和意見，立法助理李琛然（Tiff Lee）將盡量在24小時內答覆。目前美中關係起伏不定，TikTok或微信等中國背景的社媒，在美國狀況尷尬。陳詩敏表示，華人社區一直使用微信，開設微信群是為了方便溝通，「如果美國尊重言論自由和民主自由，不應該擔心微信，我也不贊成限制這些社媒軟體。」

陳詩敏說，在華埠很多場合，有不少民眾直接詢問她，是否有微信，她直言沒有。她曾考慮使用微信，但因為時間有限，擔心做不到面面俱到、回覆所有疑問，一直未能成行。如今，有了雙語的立法助理李琛然幫忙，才決定開通，李琛然負責管理微信，運營時間是工作日周一到周五，上午9時到下午5時。將盡量在24小時內回答民眾疑問。

陳詩敏說，微信群用於溝通和發布訊息，如果遭人批評攻擊，頗為正常，會坦然接受，「我的辦公室不會拉黑或移除攻擊我的微信號。我也一直在督促市長和警局提供資源，增強公共安全。清者自清，希望選民能看到，我們在尋找解決方案，另一部分人只是攻擊。」

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