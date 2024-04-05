舊金山慶祝金門公園154歲生日 布里德鼓勵參與最佳公園

市府民選官員和當地居民慶祝金門公園154歲生日。（記者李怡／攝影）

1906年地震後，金門公園改建為世界博覽會和可容納2萬居民的戶外公園，目前金門公園正在與全國其他19個城市公園評比最佳城市公園。

市府民選官員和當地居民4日慶祝金門公園154歲生日。市長布里德(London Breed)與休閒公園總經理金斯伯格（Phil Ginsburg ）一起鼓勵所有舊金山 人在網路上為公園評比投票 。可每人每天投票一次，直到4 月8日星期一上午9時投票結束。前10名獲獎公園將於4月17日（星期三）公布。

布里德表示，金門公園吸引了舊金山人、灣區乃至世界各地人前來到訪。這不僅是一個公園，更是獨一無二的城市綠洲，提供自然、藝術、娛樂活動等場地。感謝休閒公園和城市工作人員的奉獻精神和不懈維護。

金門公園是舊金山文化結構的一部分。是一個供居民慶祝、放鬆、運動、觀鳥、看野牛、聽音樂會，甚至跳舞休閒的地方。每年約有 2500 萬人到訪金門公園。園區內有多個獨特的花園，包括舊金山植物園、日本茶園、威廉明娜女王花園、花卉園、玫瑰園和莎士比亞花園等。還有紀念林，包括國家愛滋病紀念林、英雄林、紅杉紀念林等。每到過節，園內還會舉辦多樣慶祝活動，如聖誕裝置藝術等。

公園內的文化機構包括笛洋博物館(de Young Museum) 和加州 科學院。