春季教育展 飛達4月6日分享進頂級名校3要素

飛達教育創辦人兼董事長魏昕老師將在本次春季教育展中，以2024大學申請最新成功案例，分析成功進入頂級名校的三祕訣。（飛達教育提供）

4月6日下午舉行的世界日報春季教育展，飛達教育創辦人兼董事長魏昕老師將以2024大學申請最新成功案例，分享成功進入頂級名校的三祕訣；飛達教育合作單位Franklin Academy教務長Dr. Yu的講題則為「Exploring early College and internship opportunities 」。

2024年大學申請季塵埃落定，飛達教育學院再次捷報頻傳，學生們成功獲得常春藤名校及其他頂尖學府青睞。魏昕表示，豐碩成果不僅凸顯了大學對學生個人能力的認可，也是IvyMax優質教育成果的最佳體現。

魏老師表示，他在本次教育展的分享將通過今年最新大學申請季的名校錄取數據，以及具體的幾個成功案例分析，特別是華裔 和亞裔 學生成功進入頂級名校、包括麻省理工、史坦福等，從中挖角可以借鑑的元素。他表示，除去體育生和藝術生，大學錄取對其成績的考量例外，普通的高中生，有三個要點可以提供家長和學生借鑑。

首先是高中的課程安排，學習紀錄一定要顯示挑戰性。魏老師表示，高中普通科目全A和AP課程全A是完全不同概念，名校申請人，一定要在高中期間利用各種平台和機會，有更多的AP學分課而且AP得分表現突出。

其次是科研經歷和成果。該元素是疫情以來頂尖名校招生最為顯著的一點，高中生如果有具體的科研報告，出版作品或者在學術行業展示過的作品，非常具有競爭優勢，尤其對理工科學生，想要衝刺頂尖名校，這一點非常加分。

第三，也是飛達學院20年來一直倡導的，也是華裔群體中需要了解的，即美國精英學校挑選人才，非常注重學生服務社會、服務人群的的情懷。

魏老師表示，為華裔和亞裔學生中學術成績好的比例非常高，但是真正有奉獻心、有社會責任感，能夠持之以恆奉獻時間和精力的比率較少，而美國名校招生一直很注重的一點。

飛達教育的合作單位、富蘭克林基金會教務長Dr. Yu，也將在魏老師之後介紹富蘭克林的科研實習平台。

飛達教育和富蘭克林基金會的該場講座，將在6日下午2時至3時舉行。飛達教育（IvyMax）北加州 三分中心電話為：巴洛阿圖408-446-4689，佛利蒙510-818-1867，布利桑頓925-460-7607。