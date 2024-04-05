7.4地震若發生在灣區 專家：感受強逾花蓮

7.4級地震若發生在灣區，感覺上會比花蓮強得多。（Pexels）

舊金山灣區 有許多來自台灣的移民，因此這次的花蓮大地震 引起許多迴響。地震學家指出，如果同樣規模的地震發生在灣區，感覺上會比台灣這次的地震更強，這跟兩個地方的地質狀況不同有重要關聯。

台灣報導這次的地震是芮氏規模7.2，但美國地質調查所（US Geological Survey）宣布的卻是7.4。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區過去100多年來最大的兩次地震，分別是1906年規模7.9的舊金山大地震，以及1989年規模6.9的洛瑪普列塔地震(Loma Prieta quake)。

地震強度是用對數(logarithmic)來代表的，因此規模7的地震不是規模6加上六分之一。規模7其實是6的10倍之多。7.4看起來是剛好在6.9到7.9的一半，但0.5的級差卻有相當大的不同，這次的花蓮地震比洛瑪普列塔地震強烈得多。

另外，不只是強度的數字重要，美國地質調查所的蘇珊修(Susan Hough)指出，花蓮地震是海底一個構造板塊(tectonic plate)滑到另一個構造板塊下方，這是比較深的地震。但灣區的斷層地震是兩個板塊在同一平面上相對的滑動，這種淺層的滑動，即使在級別上一樣，但是地面上的人感覺會強很多。

灣區有兩個大斷層，一個是海沃斷層(Hayward Fault)，它有可能出現7.0至7.2的地震，紀事報曾報導這個斷層發生地震時，震央很可能會在柏克萊加大的紀念體育館(Memorial Stadium)的正下方。這一帶人口相當稠密，災情會比較重。聖安德列斯斷層(San Andreas Fault)是個大斷層，有可能出現8.3的超級地震。

花蓮地震幸好死亡人數不高，蘇珊修指出，這是因為台灣地震頻繁，人民和政府早有準備，在建築物的強度方面考慮到防震。相對而言，2010年海地發生的7.0地震，估計死亡人數超過30萬。舊金山在1906年還沒有預防地震的觀念，那次大地震死了大約3000人。

1989年的地震損失則相當輕微，這也歸功於在建築結構上的改良。目前灣區有些橋梁在結構上應該做防震補強，才能避免在大地震時斷裂。另一個正在發展的重點是早期警報系統(early warning systems)，目前這種系統可靠性不夠高，而且即使偵測到地震，也只給大眾幾秒鐘的預警。