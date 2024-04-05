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佩斯金加入市長選戰 轟布里德施政混亂

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山議長佩斯金將參選市長，他接受舊金山紀事報訪問時砲轟市長布里德施政混亂。（本報檔案照）
舊金山議長佩斯金將參選市長，他接受舊金山紀事報訪問時砲轟市長布里德施政混亂。（本報檔案照）

舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）4日接受舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）專訪表示，他加入已經有多人參選的市長選戰，部分原因是他認為現任市長布里德（London Breed）的施政混亂。

計畫於5日向選務處遞交參選書的佩斯金說，他會成為一位「熱愛這座城市、不會為了損人利己的政治利益傷害這座城市」的市長。他批評布里德在解決舊金山最緊急的毒品、遊民、住房等問題時，採取的方法沒有連貫性。「沒有一致性，也沒有後續跟進行動。這是一個主要由媒體推動的政府，不是一個成熟運作的政府。」

佩斯金6日將在他代表了16年的華埠正式宣布參選決定。紀事報認為，他上述的言論會是他在參選宣告大會上演說的主軸。

佩斯金說：「我們生活在一個充滿憤怒和仇恨的時代。我在其他候選人身上看到的是，他們不但沒有承擔責任，反而都在相互指責。他們指責同情心、指責非營利組織、指責法官。但歸根究底，責任應該由市長來承擔。」

紀事報2月所做的一項民調顯示，布里德面臨著連任失敗風險，因為大部分舊金山選民不認同她的施政表現。在佩斯金表達參選意願之前，最能與布里德抗衡的競爭對手是麥法恩（Mark Farrell）和羅偉（Daniel Lurie）。

民調發現，約四成的受訪者還未做出決定，那些自稱是進步派的選民尤其不確定自己會投票給誰。現任市議員安世輝（Ahsha Safaí）也是參選人之一，一直在尋求進步派選民的支持，強烈反對3月選舉時布里德帶頭支持的擴大警察執法權利法案。

紀事報表示，佩斯金加入戰局提高了市長選舉的不確定性，特別是在舊金山優先排名投票制（ranked-choice voting）將如何影響結果這方面，以及未來幾個月候選人的競選策略會如何改變。

佩斯金是舊金山政治老將，進入21世紀以來，已兩度當選第三區市議員，選區範圍包括華埠、北灘區（North Beach）和金融區。

不過，紀事報指出，佩斯金長期任職市議會可能不利於他競選。麥法恩和羅偉認為，布里德代表了一個需要重大改革的城市裡的舊有現狀，他們有可能將此論點擴大到佩斯金身上。另外，布里德和她的「迎臂運動」（Yes In My Back Yard，簡稱YIMBY）盟友積極推動住房建設，可能會強調佩斯金反對或要求延後各項開發案的紀錄。

佩斯金為自己的住房政策紀錄做出了辯護。他表示，他支持為中產階級家庭建造更多可負擔住房，而不是「為國際精英在沿著Embarcadero的濱海區興建高200呎的豪華住房大樓」。

佩斯金說：「我向來是個鬥士，但最終，我能將人們團結起來。我認為，我能在這座城市散播歡樂和促成團結。」

佩斯金加入市長選舉戰局，對現任市長布里德而言是一大威脅。（本報檔案照）
佩斯金加入市長選舉戰局，對現任市長布里德而言是一大威脅。（本報檔案照）

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