搧打婦女臀部 列治文區32歲男被判性侵

舊金山 地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)3日表示，陳-卡里洛(Alex Chan-Carrillo，32 歲）曾在列治文區一所小學附近搧打一名婦女的臀部。地檢處對他提出控罪。經過陪審團審判後，陳-卡里洛被判犯有性侵犯罪。

「陪審團的裁決要求陳-卡里洛對其不可原諒，且完全不可接受的行為負責，」謝安宜說， 「陪審團的裁決傳達了一個訊息，即舊金山人不會寬恕太多女性幾乎每天都在忍受的這種令人厭惡的行為。我將繼續竭盡全力爭取正義，確保犯罪受害者得到支持並能夠繼續他們的生活。」

根據審判時提供的證詞和其他證據，2023年7月27日，陳-卡里洛在人行道上騎自行車時搧了受害者的臀部。他笑著離開，後來又偷偷跟著受害者回家。當受害者將密碼輸入車庫時，她感覺到身後有一個人，她轉過身，看到陳-卡里洛站在離她不到五呎的地方。儘管很害怕，受害者仍試圖做出盡可能大的場面來阻止陳-卡里洛，她大喊著讓他離開，並尖叫著讓她的丈夫下樓來幫助她。

陳-卡里洛堅持問道：「我可以進來嗎？」並試圖用他的自行車阻止車庫門關閉。受害者隨後給他拍了一張照片，並威脅要報警，但這並沒有阻止陳-卡里洛的腳步。當時，受害者跑上樓報了警。警察隨後逮捕了陳-卡里洛。

「感謝陪審團對證據的深思熟慮和對法律的認真運用，」 檢察官雷弗洛-李 (Christine Revelo-Lee)說， 「他們的任務是確定陳-卡里洛的具體意圖，並評估什麼是合理的，什麼是不合理的。他們結合了受害者強有力的證詞，相信了她，並伸張了正義。」

量刑定於9日進行。根據刑法第290條，陳-卡里洛必須被登記為性犯罪者十年。