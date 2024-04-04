金山金光黨詐騙2華婦 首名嫌犯落網 還有3嫌在逃 贓物都已分贓

舊金山警局表示，「金光黨」一名華裔嫌犯盧辰昆（音譯），在洛杉磯被逮捕。圖為此前警長史考特參加華埠記者會，提醒華人別受騙。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 警局3日表示，涉詐騙兩位金山華裔 老年女性的「金光黨」一名華裔嫌犯盧辰昆（音譯，Chen Kun Lo）在洛杉磯 被逮捕。他因藏有兒童色情物品、持有贓物的重罪指控而被收監。這意味著，最近兩起詐騙案的首個嫌犯落網。

警長史考特（Bill Scoot）曾指出，這兩位受害者損失的珠寶和現金價值數十萬（hundred of thousands）。警方知情者表示，因疫情等原因，這是時隔五年後，金山首次出現金光黨騙局。

這類騙局一般由歹徒佯稱可為受害人祈福，再從中騙取、掉包財物，也被稱為「祈福黨」。

兩起案件中，有四個嫌犯，為一男三女，被抓獲的男性嫌犯是開車司機，其他人還在逃。截獲的車輛中，只有部分受害者被騙的珠寶首飾，其他都已被分贓。據知情人士表示，其實金山近期共有五起金光黨騙局，受害者損失30多萬。「提醒公眾，不要理會陌生人攀談、不要跟著走入小巷、別相信什麼祈福驅除邪靈，避免落入圈套。」

前述兩起騙局的受害者，都是舊金山的華裔老年女性。1月23日上午11時30分，在 Excelsior區一名受害者正獨自在等公車。一名身分不明男子走近與受害人交談。過程中，兩名陌生女性加入，並幫助說服受害人從家中取出貴重的物品進行祈福。受害人稱，祈福儀式後，發現貴重物品不翼而飛。

另一起詐騙案發生於1月25日下午4時許，當時受害人獨自在米慎區（Mission）散步，有不明身分的一男一女人走了過來並與受害人交談。之後，雙方走進了一條小巷，這時又有另一名陌生女性加入交談。受害人被說服取來她的美元和珠寶祈福，犯罪嫌疑人在儀式上對貴重物品進行了加持。受害人後來發現，財物被掉包成重量相似的物品。

金山警局特別受害者小組領導案件的調查工作。調查人員找到犯罪所用的車輛，並確定嫌疑人的身分。在搜查車輛的過程中，發現並繳獲與這兩起祈福詐騙案有關的證據。調查人員向其中一名嫌疑人發出逮捕令。2月26日，在洛杉磯地區找到68歲的男性嫌犯盧辰昆，並順利將其逮捕。

調查人員發現，盧辰昆藏有據信是從祝福詐騙案受害者處偷竊的物品，以及藏有兒童色情物品。盧因持有贓物和兒童色情製品的重罪指控而被收監。調查人員已確認了其他嫌疑人的身份，他們目前仍然在逃。

警方表示，雖然已逮捕一人，但調查仍在進行中。任何知情者可致電金山市警察局舉報專線，1-415-575-4444或發送短信至TIP411，並在短信開頭註明舊金山警局。舉報者可以保持匿名。