肥胖率低…舊金山獲評全美最健康城市

自2017年以來，美國最健康的城市評選，舊金山一直位居年度榜首。（取自臉書）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山令人神清氣爽的海風、豐富的遠足徑道、廣闊的公園和開放空間以及多樣化的餐飲和美食選擇，這些不僅僅是景點，更是健康生活方式的基礎。

個人理財網站WalletHub發布，通過41項關鍵指標對美國180多個主要城市進行了評估，結果顯示，舊金山被評為美國最健康的城市。

目前，超過70%的美國成年人體重超標，醫療費用不斷攀升。WalletHub周一發布了2024年美國最健康城市報告，強調了健康對個人的財務影響。該研究考慮了一系列指標，包括就醫費用、水果和蔬菜的消耗量，以及積極參加體育鍛鍊的成年人的比例。

使舊金山名列前茅的主要原因包括：舊金山的肥胖率是全國最低的，僅占總人口的19%；容易獲得有營養的食物和充足的鍛鍊機會。

WalletHub分析師哈佩（Cassandra Happe）說：「舊金山每天吃不到一份水果或蔬菜的人口比例是全美第二低的，100%的人口都居住在離可以進行某種體育活動的地點相當近的地方。」

舊金山在公園和娛樂方面的人均支出超過了美國其他主要城市，促進了無障礙的自然空間，鼓勵了體育鍛鍊。舊金山是最適合步行和騎自行車的城市之一，這使許多居民能夠在日常通勤中鍛鍊身體。

在餐飲方面，舊金山人均擁有大量注重健康的餐廳，還有大量素食和無麩麵粉（gluten-free）食品可供選擇。

在整體健康排名中，檀香山（Honolulu）、西雅圖（Seattle）、聖地牙哥（San Diego）和華盛頓特區（Washington, D.C.）緊隨舊金山之後，聖荷西（San Jose）排名第22位，佛利蒙（Fremont）排名第24位，屋崙（Oakland）排名第26位。

自2017年以來，舊金山一直位居年度榜首。

41項指標被分為四個主要方面：醫療保健、食品、健身和綠地。這些指標又進一步細分為心理健康顧問和家庭醫生的人均數量、醫院床位、農貿市場、健康餐廳、健身中心、校內聯賽、遠足徑、步行能力、自行車友好度等因素。

上榜的最不健康城市是德州 （Texas）的Brownsville、密西西比州（Mississippi）的Gulfport、德州的Laredo、喬治亞州（Georgia）的Columbus和路易斯安那州（Louisiana）的Shreveport。

就培養更健康的生活習慣，專家指出，個人要儘可能吃得健康、多做運動，城市領導人要採取行動，投資 醫療保健設施、公園和農貿市場，稱健康和財富都是長期投資。