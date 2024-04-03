好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

工作人員正在調查降雪量。（圖╱加州水資源廳提供）

加州 水資源廳(California Department of Water Resources，DWR)2日在內華達山脈（Sierra Nevada）站點進行4月降雪調查，這是本季的第四次測量。

本次手動測量記錄的積雪深度為64吋，雪水當量為27.5吋，是該地點平均值的113%。雪水當量是當積雪完全融化後，所得到的水形成水層的垂直深度，衡量積雪中的水量，是DWR供水預測的關鍵組成部分。4月份的測量對於水管理人員來說至關重要，因為它被認為是季節的最大積雪，並標誌著春季融雪進入該州河流和水庫的過渡。

水資源廳的科學家表示，現在他們工作重點轉向預測春季融雪徑流，並收集盡可能多的水以供將來使用。

「這是個好消息，和年初的乾燥不同，今年3月的積雪變多了。這個水年再次表明氣候正在如何變化，能夠在一個季節內從乾燥條件轉變為潮濕條件，」DWR主任納美兹（Karla Nemeth）說，「這些變化使得在管理徑流的同時，對水利的保持和保護變得至關重要。」

由於加州努力從2023年以及本季的創紀錄風暴中收集和儲存盡可能多的水，加州的水庫仍保持良好狀態。自1月1日以來，州水務計畫已將奧羅維爾湖的蓄水量增加了 70 萬畝呎（體積單位），聖路易斯水庫的蓄水量增加了15萬4000畝呎。全州範圍內，水庫水位目前為平均水位的116%。

然而，隨著春季徑流的開始，加州的水利部門面臨挑戰。

氣候學家安德森（Michael Anderson）表示：「加州的水質狀況已經有兩年相對良好，但現在沒有理由放鬆警惕。」他表示，過去15年發生了3次創紀錄的多年乾旱，加上氣溫升高，需要遠高於平均的積雪才能達到平均徑流。當今的水年由乾到濕的劇烈波動，使得水利管理和維護變得非常重要。未來的水年將會出現更多的極端乾旱時期，並被非常潮濕的時期所打斷，就像上一個冬天看到的那樣。