聖縣護士罷工 非緊急約診恐被推遲 縣府保證提供關鍵性服務

聖縣護士勞資談判破裂，2日起罷工。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

聖他克拉拉縣註冊護士罷工 2日起罷工，縣府2日發表聲明，縣府正在努力確保聖他克拉拉山谷醫療系統在「註冊護士職業協會（RNPA)」罷工的期間內，繼續為病人提供所有關鍵性的服務。一些非緊急的預約可能會被推遲，受到影響的病人請直接聯繫醫療服務部門。

註冊護士罷工的時間從4月2日早晨4:時59分開始，到4月5日晚間6時59分結束。

據悉聖他克拉拉縣和RNPA已經就包括「工作場所安全」在內的很多議題形成了暫時性共識。目前主要分歧聚焦在加薪幅度，和根據病人數量和需求在全縣醫院和診所之間臨時調度人員這兩大議題上。

聖縣執行長威廉斯（James R. Williams)表示，希望RNPA可以回到談判桌上來。他說，聖縣自2020年起已經為RNPA成員提供了30%-42%的加薪。在本輪談判中，縣府已經向RNPA提出了在可以承受的範圍內的最大幅度加薪。

此外，在數周的斡旋之後，有調解人從第三方角度提出了就所有主要議題作出的折衷意見。調解方建議，在合同存續期間，在護士基本工資的基礎上作出13.6%的調漲，此外還有其他福利 。但在收到調解意見的隔日，RNPA拒絕了調解，並發布了罷工通知。

聖他克拉拉縣認為，縣府為護士們提供了灣區 最有競爭力的工資和福利。如果加上加班費，目前RNPA全職成員的平均年收入是25萬9103元。如果工資和福利加在一起，年收入平均可以達到32萬6542元。

聖他克拉拉縣還政府表示，2022年本縣註冊護士的人員流動率是8.1%，遠遠低於18.2%的全國水平。臨床護士的空缺率是8.4%，大約是全國平均空缺率的一半。

RNPA在罷工通知中表示，有2017位護士參與了最終的決策過程，其中超過80%拒絕了調解方案。通知還說，這是RNPA成立45年來的首次罷工。作出這個決定並不容易，希望大家能理解它所代表的深遠意義和護士們將要作出的犧牲。「但我們已經別無選擇。」