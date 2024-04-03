我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

遊民營地清理 聖荷西市採用AI識別

記者葛歆睿／聖荷西報導
聖荷西正在進行一個試點項目，訓練人工智慧識別帳篷、汽車、以及裡面是否有人居住。（本報檔案圖）
聖荷西正在進行一個試點項目，訓練人工智慧識別帳篷、汽車、以及裡面是否有人居住。（本報檔案圖）

衛報（The Guardians）最近報導稱，聖荷西正在進行一個試點項目，訓練人工智慧識別帳篷、汽車、以及裡面是否有人居住。專家認為這是首個此類實驗。

去年12月以來，聖荷西市政府工作人員定期開車穿過第10區，用安裝在市政車輛上的攝影機拍攝街道和公共場所的鏡頭。 然後，這些鏡頭被輸入電腦視覺軟體，並用於訓練少數科技公司的演算法來檢測「不想要的物體」（unwanted objects）。

文章深入探討如何訓練人工智慧演算法來區分，例如，一輛只是停放的房車和一輛有人居住的房車，以及關於捕獲的人臉和車牌號碼的隱私問題。 儘管試點項目的資料使用政策規定，這些錄影不能用於執法目的，但警方可以索要這些錄影。

另一方面，聖荷西最近對遊民營地進行了清理，但庇護所已經不堪重負，導致許多遊民無處可去，住房倡議者擔心這項技術將被用來懲罰遊民。 一名市政府工作人員告訴衛報，在利用新技術發現遊民帳篷或房車後，可能的回應是，在帳篷發展成營地之前將外展工作人員派到帳篷裡。然而，聖荷西住房部門和為遊民提供援助的非營利組織則表示，他們沒有參與這個試點計畫。

報導還稱，聖荷西在政府技術採購方面處於全國領先地位，意味著其監視營地的實驗可能會影響其他城市是否以及如何採用類似的檢測系統，尤其是越來越多的地方政府將遊民定為犯罪。

遊民 聖荷西 檢測

上一則

美學者：地面破壞力不大

下一則

男子刺傷亞裔老婦只判緩刑 社區看法分歧

延伸閱讀

韓媒：三星電子計劃2025年推出3D DRAM

韓媒：三星電子計劃2025年推出3D DRAM
2024春季升學規劃講座／邱俞鈞：要打造強大申請檔案

2024春季升學規劃講座／邱俞鈞：要打造強大申請檔案
聖荷西五聖宮 保護傳承中華文化

聖荷西五聖宮 保護傳承中華文化
聖荷西消防緊急中心 市長揮斧剪綵

聖荷西消防緊急中心 市長揮斧剪綵
聖荷西消防緊急中心剪綵 零排放大樓有3500片太陽能板

聖荷西消防緊急中心剪綵 零排放大樓有3500片太陽能板

熱門新聞

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31
加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）

華人遊客、露營者經歷大蘇爾受困 幸已解圍

2024-04-01 20:55
步上舊金山後塵，屋崙市中心也陷入困境，專家擔心其前景可能比舊金山更糟。（本報檔案照）

步舊金山後塵 屋崙陷困境前景恐更糟

2024-03-28 02:19
以低收入家庭學生為主的舊金山米慎高中，加大錄取率遠高於許多精英高中。（取自米慎高中臉書）

金山米慎高中加大錄取率勝過名校 秘訣在那裡?

2024-03-31 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清