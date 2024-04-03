遊民營地清理 聖荷西市採用AI識別

聖荷西正在進行一個試點項目，訓練人工智慧識別帳篷、汽車、以及裡面是否有人居住。（本報檔案圖）

衛報（The Guardians）最近報導稱，聖荷西 正在進行一個試點項目，訓練人工智慧識別帳篷、汽車、以及裡面是否有人居住。專家認為這是首個此類實驗。

去年12月以來，聖荷西市政府工作人員定期開車穿過第10區，用安裝在市政車輛上的攝影機拍攝街道和公共場所的鏡頭。 然後，這些鏡頭被輸入電腦視覺軟體，並用於訓練少數科技公司的演算法來檢測 「不想要的物體」（unwanted objects）。

文章深入探討如何訓練人工智慧演算法來區分，例如，一輛只是停放的房車和一輛有人居住的房車，以及關於捕獲的人臉和車牌號碼的隱私問題。 儘管試點項目的資料使用政策規定，這些錄影不能用於執法目的，但警方可以索要這些錄影。

另一方面，聖荷西最近對遊民 營地進行了清理，但庇護所已經不堪重負，導致許多遊民無處可去，住房倡議者擔心這項技術將被用來懲罰遊民。 一名市政府工作人員告訴衛報，在利用新技術發現遊民帳篷或房車後，可能的回應是，在帳篷發展成營地之前將外展工作人員派到帳篷裡。然而，聖荷西住房部門和為遊民提供援助的非營利組織則表示，他們沒有參與這個試點計畫。

報導還稱，聖荷西在政府技術採購方面處於全國領先地位，意味著其監視營地的實驗可能會影響其他城市是否以及如何採用類似的檢測系統，尤其是越來越多的地方政府將遊民定為犯罪。