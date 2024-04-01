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多族裔組織「屋崙之心」遊行 籲團結改善治安

記者王子涵╱屋崙報導
陳錫澎表示，確保公共安全的重點在於犯罪預防，他希望看到更多的巡邏警員活躍在社區中。（記者劉先進╱攝影）
陳錫澎表示，確保公共安全的重點在於犯罪預防，他希望看到更多的巡邏警員活躍在社區中。（記者劉先進╱攝影）

屋崙多族裔社區3月31日在市政廳前的小川廣場組織「屋崙之心」集會，目的是尋求更多社會資源投資和支持市中心，改善屋崙治安、文化和商業環境。

屋崙市治安常年居全美最差城市之列。疫情過後的2023年，犯罪率不降反升21個百分點，當地各族裔社區生活在不安的氣氛中。近日，在屋崙警長之位空缺長達一年後，市長盛桃27日任命現年56歲、來自德州拉伯克市（Lubbock）的非裔警長米切爾（Floyd Mitchell）重新領導城市執法力量，打擊犯罪。

屋崙社區領袖安德列亞（Robin Andréa）說：「誰都無法預測我們要求的改變什麼時候會到來。但我們相信，不會太遠了。」她表示，居民不願放棄自己深愛的屋崙市，改變需要現在採取行動。

數位華埠居民也參與集會。她們舉著「還給我們安全的社區，我們需要安全社區」的橫幅進行聲援。此前社區傳出市府削減警員加班預算，巡邏人數將大幅減少的傳聞，讓部分居民感到失望。

屋崙華埠商會前主席、屋崙華商基金會主席陳錫澎（Carl Chan）在現場表示：「我們不是在製造噪音，而是希望共同作出改變，讓社區小商業繼續存活下去。」

陳錫澎表示，確保公共安全的重點在於犯罪預防，他希望看到更多的巡邏警員活躍在社區中。其次，市府應當更多開放公共空間，開設通網市中心的班車等，營造良好的商業氛圍吸引遊客。最後，對於小商業直接的援助是必要的。

「保險費、水電費、垃圾回收費、商業稅等，對於掙扎的小商業主來說過於昂貴，我們需要更多援助維持生存。」陳錫澎說。

根據本報記者近日向市長辦公室取證，警員加班預算將不會被削減或取消，市府將和社區一道共同確保公共安全的穩定。

屋崙勞動力發展委員、知名餐廳主廚瓊斯（Nigel Jones）強調，屋崙相較全美其他城市規模較小及人口太少，獲得的聯邦及州輔助資源十分緊缺，單獨依靠政客或商業無法改變目前局勢，需要更多社區居民的參與和努力。「屋崙富裕與貧窮的社區距離很近，相互影響，各族裔互相團結尤為重要，否則將徹底失去曾經驕傲的屋崙市。」

多族裔社區組織「屋崙之心」集會，呼籲城市做出改變，確保社區公共安全。（記者王子涵...
多族裔社區組織「屋崙之心」集會，呼籲城市做出改變，確保社區公共安全。（記者王子涵╱攝影）

屋崙 華埠 預算

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