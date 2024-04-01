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火車站私建公寓 前官員被控罪 卻獲住房倡議者支持

編譯組╱綜合報導
近年來，加州立法者一直鼓勵更多以交通為導向的住房開發。（Google Maps）
近年來，加州立法者一直鼓勵更多以交通為導向的住房開發。（Google Maps）

舊金山灣區建造一套新的經濟適用房，成本很容易就超過90萬元。兩名加州火車(Caltrain)前官員是如何以區區5萬元的價格，在兩個半島火車站內建造兩套祕密公寓的呢？

聖馬刁檢察官聲稱，這不合法。

信使報報導，加州火車前副總監納瓦羅（Joseph Navarro）和沃登（Seth Andrew Worden）因濫用公共資金，在柏林甘和密爾布瑞車站內建造住宅而面臨重罪指控。員工在2020年發現了沃登在密爾布瑞的公寓，但直到2022年收到匿名舉報，才知道納瓦羅在柏林甘車站內的祕密地點。兩人都被解雇了。

他們所謂的犯罪活動，或者一些人認為的獨創性，在網上受到了一些人的欽佩，尤其是住房倡導者，他們說像這樣的所謂「以交通為導向的開發」，正是舊金山灣區更需要的。

一位用戶在社交媒體網站 X（以前稱為 Twitter）上寫道：「如果這不是在公共交通旁邊建造更多住房的範例，那麼我不知道什麼才算。」

許多人對沃登和納瓦羅印象深刻，因為他們分別在密爾布瑞花費了8000美元，在柏林甘花費了4萬2000美元，酒設法以如此低廉的成本將辦公空間改造成住房。

「趕快雇用那個人來建造住房，」東帕洛阿爾圖的獵頭人員迪南（Mark Dinan）寫道， 「一套公寓只需要4.2萬美元！」

檢察官表示，納瓦羅據稱花費4萬2000元在公寓內安裝了小廚房、淋浴、管道和安全監控攝影機，兩人被指控試圖低調行事，確保發票金額不超過3000元，否則會引發需要Caltrain和股用沃登的承包商TransAmerica Services Inc.的進一步授權。

在加州建造新房屋的成本是出了名的昂貴，除了高昂的建築成本之外，環境影響費和許可程序可能花費數千美元，沃登和納瓦羅不會支付這些費用的。

這起犯罪事件也凸顯了灣區超級通勤者的困境：聖馬刁縣地檢處檢察官瓦格斯塔夫（Steve Wagsataff）告訴舊金山標準報，這些公寓為這兩名加州火車前員工提供了「便利」。

「他們認為灣區通勤真的很糟糕，」瓦格斯塔夫說。

社群媒體上的一些人不得不承認：住在柏林甘這樣歷史悠久的火車站建造住房，聽起來很有吸引力。柏林甘車站建於1894年，被指定為加州歷史地標。

近年來，加州立法者一直鼓勵更多以交通為導向的住房開發，努力創建混合用途、適合步行的社區，提供更便捷的就業和服務。僅僅在過去的十年裡，數百棟房屋沿著加州火車線拔地而起，改變了半島和南灣城市的市中心。更多的項目正在進行中。

卡托研究所(Cato Institute)政策分析師馬約菲(Marc Joffe)表示，考慮將一些位於市中心寶貴房地產上的加州火車車站改造成更多住房，可能是值得的。當然，必須以合法方式進行。

法庭記錄顯示，61歲的沃登是聖地牙哥縣洋邊市(Oceanside)的居民，已在上周三被提審，並在自己交付擔保後獲釋。納瓦羅現年66歲，原來自灣區，目前居住在賓州紐敦（Newtown），定於4月29日受審。

前官員在加州火車站私建公寓被控罪，但受到住房倡議者支持。圖為柏林甘火車站。(Go...
前官員在加州火車站私建公寓被控罪，但受到住房倡議者支持。圖為柏林甘火車站。(Google Maps)

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